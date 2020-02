Una tendencia se está haciendo popular en el mundo, sobre todo entre jóvenes veganos en China, un grupo de veganos salieron a las calles a pasear plantas de lechuga atadas con una correa, como si fuera una mascota. Esta rara y nueva modalidad, sería para huir de la “depresión y de la soledad”.

Según el afamado psicólogo Juan Tranquilidad: “es una magnífica terapia antiestrés, debido a que pasear lechugas en vez de perros tiene muchas ventajas”.





El profesional señala que "Las verduras son mejores que los perros ya que no ladran y no empiezan peleas con otras verduras. Ni siquiera necesitan alimentación y no dejan sus 'regalos' en las veredas”.

“Es un medio de escape para huir de la depresión y la soledad, me siento libre, sin ataduras, dar un paseo con él y regresar me pone las pilas al 100%”. Nos cuenta un estudiante Vegano. Y otro joven añade: “Si veo que ha llegado en buenas condiciones, lo lavo un poquito y entra en el menú de la cena".

En las redes sociales se pueden encontrar cientos de imágenes de jóvenes paseando verduras por las calles, algunos argumentan que “pueden transferir sus pensamientos negativos a la verdura sin afectarla como por ahí pasaría con una mascota”.