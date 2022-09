“Un cero de más”: la nueva estafa en WhatsApp y Facebook con la que pueden robarte todo

El auge de las redes sociales potenció la llegada de nuevas estafas y ahora se puso “de moda” un método al que llaman “un cero de más”.

Una mujer contó su experiencia personal sobre la nueva forma en que los delincuentes, a través de Twitter, Facebook, Instagram o WhatsApp, intentan quitarle sus ahorros a las personas.

Un relato en primera persona

La joven llamada Rebeca fue sincera: “Buenas gente, les vengo a contar cómo me quisieron estafar hoy así lo compartimos y llega a más gente porque, gracias a que yo ya había leído esto hace unos días atrás por Twitter, safe de que me estafaran hoy”.

Todo comenzó cuando puso en venta una mesa de manicura en sus diferentes redes sociales y recibió la consulta de un hombre, quien le pidió ver el producto y luego le consultó si podía transferirle una parte y entregarle el resto en efectivo: “Ahí mi esposa te está por realizar el pago. Dame unos segundos, ahí te envío el comprobante. Ni bien ingrese el dinero avisame”.

Apenas cinco minutos después, el estafador le mandó el supuesto comprobante de transferencia. Al abrir el archivo, la mujer descubrió que había una transferencia por $300.000: “Automáticamente se me vino la cabeza el tuit que vi el otro día de que a una chica la habían querido estafar de esta misma manera, entonces empecé a seguirle el juego”.



Ver este vídeo en YouTube En TN dedicaron un segmento al tema y explicaron que las estafas siempre suceden los sábados, cuando los bancos no atienden.

Automáticamente, el delincuente comenzó a llamarla de forma frenética, pero ella no le respondía: “Quería hacerlo esperar y ver hasta donde llegaba”.

El sujeto continuó con su método: “Rebeca, por favor me podés atender el teléfono. Necesito hablar urgente con vos. Mi esposa se acaba de confundir en el importe, puso un cero de más y te transfirió $300.000 en vez de $30.000“.

La joven le respondió: “Ahí vi el componente y dice eso. Tenés razón. Igual a mí no me ha llegado nada“. En ese momento, el sujeto la llamó y le dijo que la transferencia no se podía cancelar, porque era inmediata.

Presión constante para someter a la víctima

“El dinero se me debitó, lo tiene retenido tu cuenta bancaria”, le dijo el delincuente. Pasados apenas diez minutos, un cómplice, haciéndose pasar por el banco, llamó a la mujer por teléfono.

El supuesto asesor intentó manipularla para que le transfiera el monto “erróneo”. Rebeca lo dejó hablar varios minutos y, finalmente, le dijo que sabía que todo era una vulgar estafa. El sujeto entonces cortó la comunicación de manera inmediata.

Los delincuentes fingen ser asesores de diferentes bancos.

Compartir y difundir

“¡Por favor, les pido que compartan y difundan esto! Que así como yo vi el otro día un tuit de una chica que le había pasado y zafé de que me estafaran, puede llegar a otra gente y prevenir estas cosas”, escribió Rebeca.

Otra mujer, llamada Anita, comentó la historia de la joven y reveló que a ella le pasó algo similar: publicó un artículo para vender en $20.000 y un supuesto comprador fingió transferirle $200.000.

Rápidamente, un hombre con acento cordobés la llamó llorando en estado de desesperación diciéndole que su esposa había apretado un cero de más y le había transferido los ahorros de toda su vida.

La transferencia bancaria es falsa en esta estafa: los delincuentes envían un comprobante que no es real a sus víctimas.

Cuando la joven le dijo que le devolvería el dinero ni bien se lo acreditaran, “el banco” la llamó pidiéndole datos de la aplicación, contraseña, alias y Token de seguridad.

“Me dijo que era extremadamente necesario y si no quería hacer eso me cancelaban la cuenta por 30 días”, expresó Ana. En ese momento, el delincuente volvió a tomar contacto con ella, pero la mujer le cortó la comunicación y lo bloqueó: “Tengan cuidado, avisen a las personas mayores que por ahí no entienden tanto y estén atentos a estas cosas“.