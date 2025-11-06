Noviembre llega con cambios en la AUH: ¿Cuándo y cuánto cobrarán las familias?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los nuevos montos y calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para noviembre de 2025. Este apoyo económico llega a más de 2,5 millones de familias y aproximadamente 4,3 millones de niños y adolescentes en todo el territorio argentino.

¿Cuáles son los nuevos montos de la AUH?

Durante noviembre, el monto bruto de la Asignación Universal por Hijo es de $119.714 por menor a cargo. Sin embargo, el pago efectivo se reduce a $95.958 debido a la retención del 20% que aplica ANSES hasta que se presente la Libreta AUH.

Esta libreta debe ser completada digitalmente o de manera presencial, y certifica la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación. Después de presentar este documento, el organismo libera el monto acumulado que había sido retenido.

En noviembre, el ajuste del monto responde a una variación inflacionaria de septiembre del 2,1%, lo que representa un incremento del 2,08% respecto al mes anterior. Asimismo, la AUH experimenta una subida interanual real del 5,3%.

¿Quiénes son los beneficiarios de la AUH?

La Asignación Universal por Hijo se otorga a madres, padres o tutores de niños y adolescentes menores de 18 años que se encuentren en situación de desempleo, trabajo informal o servicio doméstico. Para hijos con discapacidad, no hay límite de edad, siempre que se presente el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Es importante que los responsables residan en el mismo hogar que los menores y mantengan actualizada su información ante ANSES.

¿Qué otras asignaciones se actualizan en noviembre?

Además de la AUH, ANSES comunicó las cifras correspondientes a otras asignaciones universales:

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $389.808,61

Asignación Universal por Embarazo: $119.714,66

Ayuda Escolar Anual: $85.000

Asignación por Nacimiento: $69.776

Asignación por Adopción: $408.616

Beneficio Cuidado de la Salud: $117.252

Además, las familias pueden acceder a la Tarjeta Alimentar, que actualmente otorga:

$52.250 para una hijo

para una hijo $81.936 para dos hijos

para dos hijos $108.062 para tres o más hijos

Calendario de pagos de la AUH para noviembre 2025

Los pagos de la AUH se realizarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular. Las fechas son:

Término DNI Fecha de Pago 0 lunes 10 de noviembre 1 martes 11 de noviembre 2 miércoles 12 de noviembre 3 jueves 13 de noviembre 4 viernes 14 de noviembre 5 lunes 17 de noviembre 6 martes 18 de noviembre 7 miércoles 19 de noviembre 8 jueves 20 de noviembre 9 martes 25 de noviembre

Los beneficiarios pueden consultar el día y lugar de cobro a través del sitio oficial www.anses.gob.ar o utilizando la aplicación Mi ANSES.

¿Cómo acceder a la retención del 20% de la AUH?

El 20% del dinero retenido se abona anualmente, tras la presentación de la Libreta AUH. Este documento certifica la realización de ?controles médicos, vacunación y asistencia escolar de los beneficiarios.

El trámite puede hacerse de forma on-line, mediante el portal o la app Mi ANSES, o de forma presencial en las oficinas de la ANSES, siempre con turno previo. Una vez verificada la información, el monto es depositado directamente en la cuenta del titular.