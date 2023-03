Paula Seminara, la ex novia de Joaquín Sabina que va por la presidencia de Boca Jr.

La mujer dio una extensa entrevista donde habló de su nuevo desafío profesional y no se guardó absolutamente nada sobre sus intenciones.

Convicciones y objetivos

Paula declaró: "No es que me levanté un día y dije 'quiero ser presidenta de Boca', hace muchos años que estoy en la institución participando políticamente. Estuve presidiendo la secretaría de la Mujer, en distintas filiales, siempre trabajando, yendo a la cancha y hablando con los socios".

Seminara reconoció: "En un mundo bastante masculino, como es el fútbol, no debe ser fácil para las mujeres querer llegar al máximo lugar. Por supuesto. Todo el mundo me dice 'es imposible', 'vas a luchar contra gigantes', pero son desafíos que me gustan".

Paula Seminara.

La mujer remarcó: "Creo que hay que generar cambios de liderazgo. Me parece que fomentar el liderazgo femenino es fundamental, hay un montón de mujeres preparadas. En definitiva, en Boca también existe la grieta, o estás de un lado o estás del otro. Yo, del único lado que quiero estar, es del lado de Boca, porque amo a mi club".





Seminara señaló un hecho muy importante: "Soy socia desde los 18 años. Si puedo aportar algo de mí, de lo que me capacité, y estar participando activamente del club, sería súper feliz, y creo que puedo aportar".

Su relación con Joaquín Sabina

Seminara reconoció que se siente identificada con "Dieguitos y Mafaldas", la canción que el autor español le dedicó: "Es todo cierto, me moviliza cada vez que la escucho. Es como que describe a la perfección la Paula de aquel momento".

La mujer, sin embargo, se sinceró sobre falta de vínculo en la actualidad con Sabina: "Hace mucho tiempo que no hablo. Creo que está un poco enojado conmigo, no sé por qué. Pero bueno, es algo que yo ya solté, por decirlo de alguna manera. Yo estoy en paz con la relación, y agradecida, por supuesto".

Paula reconoció que su romance con el cantante no fue común porque el artista le llevaba 28 años: "Ese primer momento fue un poco raro porque, bueno, yo tenía 20 años y era mucho más insolente que ahora, que soy mucho más cuidadosa, a mis 46. En ese momento me animaba a cualquier cosa".

Seminara cerró la charla hablando del tiempo que compartió con el artista: "Estuvimos juntos un año y ocho meses. Justo coincidió con el momento en el que él estaba grabando el disco con Fito Páez. Después viajé a México cuando hicieron la presentación allá, también fui a España. Fue un año intenso".