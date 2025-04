Novaresio ayudó a la familia del Papa a viajar a Roma y cuestionó al Gobierno

La familia argentina del Papa Francisco enfrentaba dificultades económicas que les impedían viajar al Vaticano para despedir sus restos. Ante esta situación, el periodista Luis Novaresio intervino a través de su programa en A24, logrando conseguir los pasajes aéreos y alojamiento en una parroquia para los familiares del Sumo Pontífice.​

Mauro Bergoglio, hijo de Oscar Bergoglio y sobrino del Papa, había expresado en una entrevista televisiva su deseo de asistir al funeral, pero la falta de recursos económicos lo hacía imposible. “Estoy tratando de viajar. No se puede”, comentó Mauro en el programa de Novaresio .

Conmovida por la situación, Rita Mattiello, dueña de la agencia de viajes Corima Tours, decidió donar los pasajes para Mauro y su esposa. “Me partió el alma escuchar que no podía viajar. Lo vi desamparado”, expresó Mattiello .​

La producción del programa de Novaresio también gestionó el alojamiento para la pareja en Roma. El periodista compartió en sus redes sociales: “Por suerte miraba la tele la genial gente de Corima Viajes y les regaló dos pasajes. Por suerte laburo con la Produ de A24. Maxi, Melina, Colomba, Fausto y todos les gestionaron el alojamiento” .​

Novaresio criticó al Gobierno argentino por no facilitar el viaje de los familiares del Papa. “Se quejan ante las autoridades del canal porque no les gusta un adjetivo que se usa con ellos, atentos a la pantalla con microscopio, pero no pueden ver que el sobrino de sangre del Papa no tiene un mango para viajar al funeral y no se quejan ni llaman a nadie”, expresó el periodista .​

Gracias a esta cadena de solidaridad, Mauro Bergoglio y su esposa ya están en camino al Vaticano para despedir al Papa Francisco, quien falleció a los 88 años tras sufrir un derrame cerebral y una posterior insuficiencia cardíaca irreversible