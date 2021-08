“No sabía si me iba a violar, robar o matar”: Una joven tiró del balcón a un hombre que intentó entrar a su casa

Una joven estudiante tiró de balcón a un hombre que había trepado dos pisos para ingresar a su casa. El hecho ocurrió este martes pasadas las 20 horas en la ciudad de Berisso.

Según sus declaraciones, María Paz interrumpió una clase virtual de la que participaba para poder entrar la ropa que tenía tendida en el balcón. “Me encontré con un tipo que quería entrar. Tenía la mitad del cuerpo adentro y la mitad afuera, estaba trepando. No sabía si me iba a violar, robar o matar. No se lo iba a permitir así mi vida dependiera de ello”, explicó.

“Los agarré de la ropa, lo sacudí y lo tiré por el balcón. Es más, cayó boca abajo y salí corriendo a buscarlo pero se escapó para el lado de la 127 y no llegué a alcanzarlo”, indicó la joven que tiró a un hombre del balcón de su casa en calle 64 y 126.

“No sé qué esperaba robar porque yo soy estudiante universitaria y no tengo nada de valor en casa, vivo día a día. Quizás fue al voleo, pero ni bicicleta tengo. Traté a mi manera defenderme e intentar que no entre a mi casa”