“No quiero morir así”: el pedido de una joven con coronavirus antes de fallecer

Una joven de 33 años que falleció por coronavirus en Río Cuarto, Córdoba, había alertado que no recibió los cuidados correspondientes en el Nuevo Hospital de esa localidad cordobesa.

“Me decía ‘me muero, me muero, me muero. Llevame a un (hospital) privado. No quiero morir así, o al menos quiero una muerte digna’”, comentó al respecto la madre de la víctima.

Noelia Mercado, estudiante de enfermería, estaba internada desde el pasado 31 de mayo, falleció en la terapia intensiva el pasado fin de semana y había denunciado desde sus redes sociales que no recibía los cuidados necesarios.

“Acá me dejaron morir como un perro, sola”, publicó en Facebook la joven, a las 2:04 del miércoles 2 de junio, y tras la muerte, su madre dijo a medios locales que “lo único que ella podía hacer era escribir en las redes porque ya no tenía aliento”.

Teresa Gutiérrez, su madre, contó que Noelia llegó al hospital “saturando mal” después de que el médico de la familia le dijera que había que internarla “urgente”. Luego, “ella me me va manifestando todo lo que esta viviendo ahí adentro” del nosocomio, indicó

“Ella estaba con neumonía bilateral. Estaba saturando a 80. ¿Por qué demoraron tanto? Es desesperante. Tengo todos los mensajes de WhatsApp”, relató la desconsolada madre, quien señaló que, a través de WhatsApp, Noelia le pidió que “si me pasa algo, hacelo llegar a los medios”.

No obstante, la vicedirectora del hospital provincial, Valeria Alaniz, habló con el sitio local Puntal y, si bien admitió que “en una pandemia no hay manos que alcancen”, aseguró que la paciente “tuvo los cuidados correspondientes”.