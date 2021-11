“No me toques, no me gusta la gente oscura”: la reacción de una joven al ser detenida

Una joven comenzó a decir frases discriminatorias contra una oficial de policía al ser detenida. Todo comenzó con una discusión de pareja y terminó con las agresiones verbales hacia los uniformados y testigos que filmaron la escena.

El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 4 de la madrugada en el barrio porteño de Colegiales. Una mujer agredió a gritos discriminatorios a un grupo de policías que acudieron alertados por una chica que estaba discutiendo y golpeando a su novio.

“Dejá de grabarme vos pobre de mierda”, lanzó la joven a un testigo al ser detenida por la policía. Inmediatamente, insultó a la oficial que la sujetaba: “No me toqués, no me gustan las negras. No me gusta la gente oscura”.

En el video se puede ver a la agresora muy desbordada y a los policías de la Ciudad intentando calmarla. Incluso, se aferró a uno de los oficiales, a quien le da un beso, y la retira del lugar. Según trascendidos, la joven se encontraba bajo los efectos de una crisis nerviosa producto de la ingesta de alcohol y estupefacientes.