Anses: ¿Por qué no me cargaron la tarjeta Alimentar?

Este viernes 15 de octubre, la Anses comenzó a pagar el monto correspondiente a octubre 2021 de la Tarjeta Alimentar del Ministerio de Desarrollo Social.

Sin embargo, el monto de hasta $12.000 pesos máximo que se acredita a los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo) y la AUE (Asignación Universal por Embarazo) llegó para algunos con una carga doble y a otros aún hoy no se les cargó y se preguntan porqué no me cargaron la tarjeta Alimentar.

Sobre la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar es un beneficio para titulares de la AUH y la AUE, el cual tiene como objetivo permitir a las personas acceder a la canasta básica. Para ello, el programa otorga un subsidio económico máximo de $6000 hasta $12.000 pesos (varía según la cantidad de hijos).

¿Por qué no me cargaron la Tarjeta Alimentar?

Para responder esta pregunta, es importante conocer los motivos por los que pueden dejar de pagar la Tarjeta Alimentar y ocasionar la baja automática del programa:

La tarjeta corresponde para beneficiarios con hijos de hasta los 14 años de edad. Cuando el menor cumple 15 años, se deja de percibir el beneficio. La tarjeta está destinada exclusivamente para la compra de alimentos. Si se llega a comprar alguno de los productos prohibidos el Ministerio de Desarrollo Social puede bloquear la tarjeta.

También puede pasar que aún no cargaron la tarjeta Alimentar por alguna falla técnica en el sistema que simplemente haga que se demore la acreditación más de lo habitual.

Pago doble de la Tarjeta Alimentar

En el día de hoy, hay varios beneficiarios que comenzaron a reportar pagos dobles de hasta $24.000 pesos por la tarjeta Alimentaria de la Anses. ¿A qué se debe esto?

Al respecto, una beneficiaria de la Tarjeta Alimentar Anses expresó mediante redes sociales lo siguiente: “Yo tengo el doble de Alimentar. Recién llamo. Tengo $23 mil x 6 cuando siempre tengo $12.000″.

¿Es un bono extra?

Sin una cuarta edición del bono IFE (Ingreso Samiliar de Emergencia) y con la acreditación doble de la Tarjeta Alimentaria, existe la duda de si se trata de un bono extra. Sin embargo, la Tarjeta Alimentar del programa Argentina contra el Hambre no cuenta con un bono extra para este mes de octubre.

Nota relacionada: Qué pasó con la tarjeta Alimentar

Dado este episodio, desde el Banco Nación explicaron hoy que se trató solo de un problema de visualización, y que el monto extra no fue efectivamente acreditado. A su vez, desde la entidad bancaria aclararon que no es necesario gestionar ningún tipo de devolución y que el tema ya está resuelto.

¿A quiénes les corresponde la Tarjeta Alimentar?

El beneficio de la Tarjeta Alimentaria de la Anses es para los siguientes grupos de personas:

AUH con hijos o hijas de hasta 14 años.

Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la AUE.

Personas con discapacidad que cobren la AUH, sin límite de edad.

Madres con 7 hijos o más que cobren las Pensiones No Contributivas Anses.

¿Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en octubre?

Finalmente, y ante las dudas, el monto de la Tarjeta Alimentar en octubre 2021, es el siguiente:

Un hijo o hija (AUH): $ 6000 .

. Dos hijos o hijas (AUH): $ 9000.

$ 9000. Tres o más hijos o hijas (AUH): $ 12.000.

$ 12.000. Asignación por Embarazo (AUE): $ 6000.

De igual modo, podés consultar el saldo de la Tarjeta Alimentar por Home Banking o aplicaciones móviles del banco emisor; mediante un cajero automático, o a través de mensajes de texto.