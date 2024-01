“No ganó nada importante”: Leyenda del fútbol alemán apuntó contra Lionel Messi

Lionel Messi ganó el premio The Best que otorga la FIFA, esto generó una fuerte reacción de un jugador emblemático de Alemania.

Lothar Matthäus, campeón del mundo en Italia 1990, considera que Leo no es “el mejor del mundo”: “Si no se incluye el Mundial, que hizo a Messi ganador del Balón de Oro, Messi no debería ser el ganador esta vez. No ha ganado ningún título importante con París Saint Germain e Inter Miami, donde ahora está creando mucho revuelo”.

Según el referente de la Selección Alemana, el vencedor del galardón debería haber sido el noruego Erling Haaland, goleador del Manchester City: “Si nos fijamos en los grandes éxitos, no hay nada que envidiar al Manchester City y a Erling Haaland. Halland ganó los títulos más importantes con el Manchester City y su porcentaje de goles era impresionante. Ése debería ser el factor decisivo a la hora de elegir al mejor y más importante jugador, y ése fue Haaland”.

Matthäus ya había criticado a Messi cuando obtuvo su octavo Balón de Oro: “Es inmerecido que Messi haya ganado. Pero se ve que un Mundial cuenta más que cualquier otra cosa. Para mí, Haaland es el mejor jugador de los últimos doce meses, que ha ganado títulos importantes con el Manchester City y ha batido récords de goles en el proceso. Para mí, Haaland es ineludible. La elección es una farsa“.

