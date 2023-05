No aparece el ganador de 290 millones de pesos al Quini 6: De dónde es y qué pasará si no reclama su dinero

El dueño de una agencia de lotería de Paraná, Entre Ríos, busca desesperadamente al ganador del Quini 6 que acertó seis números y debería cobrar $290 millones.

Si el hombre no aparece, el quinielero perderá una fortuna.

Mucho dinero en juego.

Atilio Gayoso, dueño de la agencia 173, ubicada en la calle Rawson 368, se enteró que una persona había acertado seis números en el Quini 6 en su local, lo que equivale a un premio de $290 millones.

El quinielero explica: "Tiene 15 días para presentarse. Cumplido ese plazo, el premio vence y el dinero vuelve a acumularse en el pozo".

Gayoso reconoce: "No sé quién es el ganador. Se juegan muchos números por día y es imposible acordarme a quién le pertenece".

El problema del vendedor es simple: "Yo gano el 1% del monto del premio, pero si el ganador no reclama el premio, yo no cobro ese estímulo. Porque justamente es una cifra que se desprende de la ganadora, por lo que volvería también al pozo acumulado en caso de no cobrarse el premio mayor".