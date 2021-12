¿Por qué no me aparece el certificado de vacunación en Mi Argentina?

En los últimos días, a través de las redes sociales, varios usuarios reportaron problemas con la App Mi Argentina, donde se pueden almacenar credenciales digitales. Las quejas referían a que muchos no le aparece el certificado de vacunación.

Certificado de Vacunación

La plataforma no está funcionando con normalidad y los usuarios no pueden acceder a su certificado de vacunación contra el coronavirus, algunos indicaron que no les aparecen las dos dosis aplicadas, ni la fecha de aplicación, entre otros datos.

Cómo solucionar los problemas de la App Mi Argentina

Fuentes oficiales señalaron que “aquellos que aún no ven la credencial” tienen que actualizar la aplicación. “Y se recomienda cerrar sesión y volver a iniciar sesión”, para así borrar la caché.

Desde la secretaría de Innovación Pública destacaron que si algún usuario tiene algún otro inconveniente los pueden contactar en redes sociales, en el perfil de la secretaría.

Otra manera es ingresando al sitio de Mi Argentina. Allí deberá ingresar a la sección Mis Documentos o Mi Salud.

Dentro de Mi salud también está la opción de registrar la vacunación en el exterior. La función también permite declarar si la persona participó de un ensayo clínico en el país aprobado por la Anmat.

A su vez, para evitar complicaciones con el teléfono móvil, el certificado de vacunación puede descargarse como PDF para llevarse guardado sin la necesidad de la conexión a Internet.