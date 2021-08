Nicolás Trotta sobre la profesora K de La Matanza: “Nos oponemos a todo tipo de adoctrinamiento”

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se refirió al caso del video de la profesora que increpa a su alumno tras un debate político. En ese sentido Trotta señaló: “Nos oponemos a todo tipo de adoctrinamiento”.

La profesora Laura Radetich, dictaba clases de historia pero fue suspendida tras viralizarse un video en el que enfrenta a uno de sus alumnos quien defendía la gestión del expresidente Mauricio Macri.

“El Gobierno bonaerense se encuentra realizando todas las investigaciones. Algo así no se puede permitir”, indicó el ministro. A su vez agregó: “Estoy a favor de que hayan debates sobre la realidad social e histórica en las aulas, aunque no en los términos en los que se llevó adelante en ese video. Eso no es docencia”.

Sobre la actitud de la profesora en el aula, Trotta destacó: “El maestro, el profesor y la profesora no pueden imponer su perspectiva, sino respetar la mirada y la pluralidad, tratando de generar pensamiento crítico. No lo podemos permitir y no puede pasar en nuestras escuelas”.

Si bien el ministro aclaró que esto se trató de un “caso aislado”, la profesora se mantiene fuera de sus funciones.