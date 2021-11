El comentario de Nicki Nicole sobre Maradona que generó un debate en redes

Nicki Nicole, es una de las artistas con mayor proyección del género urbano en el último tiempo, y el lanzamiento de su álbum “Parte de mi” ha sido un gran éxito. Pero la cantante rosarina fue noticia por un comentario que hizo sobre Diego Maradona que se viralizaron en pocos minutos.

En una entrevista que brindó al diario español El país, y en medio de una conversación sobre su carrera surgió el nombre de Maradona. En ese sentido, Nicki se sinceró y dijo: “Cuando murió Maradona, en España hubo polémica porque, aunque nadie ponía en duda que fuera un Dios del fútbol, se tocó poco el tema de que fue un maltratador. Desde aquí dio la impresión de que en Argentina no se llegó a abordar siquiera”.

Y continuó: “Lo veo así también. Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”.

Posteriormente la entrevistadora le preguntó si alguna vez había sufrido algún tipo de abuso sexual, que haya sido el disparador que la motive a lanzar su canción “Venganza” y la rosarina respondió: “No viví abuso sexual o una violación, pero malos tratos yo creo que vivimos todas, todos los días. Es muy fácil hablar desde afuera y sobre todo para los hombres, que no viven lo que nosotras vivimos. Es muy fácil decir: ‘Son unas exageradas, están locas, habrán hecho algo”.

Polémica en las redes tras el comentario de Nicki Nicole

El debate llegó a las redes sociales en donde Nicki Nicole se convirtió en Trending Topic (tendencia) en Twitter por su opinión sobre Diego Maradona.

Los fanáticos del astro del fútbol mundial, le recriminaron a la artista que Maradona era mejor cantante que ella, entre otros comentarios. Pero también hubo usuarios que defendieron a Nicki por sus comentarios.

Yo banco mucho a Diego, pero en estas cosas la mina (o cualquiera que señale estos puntos controversiales) tiene razón. Y en todo caso, vos sabés cuanto pesa? Porque seguro que vos, Nicki y yo compartimos el no saber cuanto pesa jaja — Juan Pablo Olazar (@Juan__Olazar) November 12, 2021

“Festejo fuerte que personas influyentes como Nicki se animen a hablar de esto. Que sea un ídolo del fútbol no justifica su vida fuera de la cancha. Basta de justificar violentos“, escribió una usuaria para Nicki.

