Gran show de Nicki Nicole y Lali en La Voz Argentina

En la noche de ayer se definieron los cuartos de final en La Voz Argentina. En esta oportunidad participaban los cantantes del Team Montaner pero el espectáculo central se llevó todas las miradas con el dúo entre Lali Espósito y Nicki Nicole como invitada.

Nicki Nicole y Lali en La Voz Argentina

“Es el momento de una gran sorpresa para todos. Vamos a tener a dos grandes artistas sobre este escenario. ¿Estás lista Lali? Vaya a prepararse”, anunció Marley.

Nicki Nicole y Lali en La Voz Argentina

Luego las presentó: “Nicki Nicole es la primera argentina en aparecer en el show de Jimmy Fallon. Es la más escuchada de este momento, tanto que tienen 11,4 millones de visitas en Spotify”.

“Lali, ganadora del premio Billboard a la artista social del año que en su canal de Youtube tiene más de 500 millones de vistas. Por primera vez juntas, Nicki Nicole y Lali”, anunció el conductor del certamen.

Por su parte, Nicki había publicado en sus redes sociales que se encontraba con “la más hermosa” refiriéndose a este momento. Comenzaron con el tema “Wapo Tracketero” y Lali siguió con “Boomerang”, siendo uno de los momentos más importantes del programa.

“Esto es onda, porque lo cierto es que dijimos ‘vamos a cantar, vamos a cantar’. ¿Y bien, o no? ¡Qué placer me di! ¡Qué placer me di!”, señaló Lali mientras Nicki Nicole asentía. “Se escucha divino, yo lo quiero bajar para tenerlo en el auto, ahora. Suenan divino las dos juntas”, reconoció Marley.

¿Quién se fue de La Voz Argentina?

Jacinta Sandoval

Una vez finalizada esta presentación, se dieron las presentaciones de los concursante del team Montaner: Steffania Úttaro, Ezequiel Pedraza, Ignacio Sagalá, los hermanos Ortiz y Jacinta Sandoval.

En esta oportunidad la eliminada fue Jacinta Sandoval. Cabe destacar que ahora la votación está a cargo del público.

Mirá el video