Netflix: La serie “The Chair” ha conquistado la plataforma ¿De qué se trata?

Uno de los estrenos que llegó en los últimos días de agosto ya se perfila como la mejor comedia romántica de Netflix. Se trata de “The Chair”, una serie que tiene como protagonista a Sandra Oh en el papel de una mujer que debe lidiar con situaciones de trabajo, madre, relaciones románticas y diferencias culturales.

The Chair Netflix

¿De qué se trata la serie The Chair?

Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) es una profesora de literatura que luego de varios años trabajando en la Universidad de Pembroke, logra convertirse en la primera mujer en ser jefa del departamento, o “Chair” del departamento de inglés.

Pero Ji-Yoon descubrirá que el trabajo no es fácil como pensaba, no solo por la cantidad de cosas que tiene que hacer, sino porque tendrá que cargar con la realidad de que ya nadie quiere estudiar con los maestros más viejos. Por tanto, si no quiere que su departamento se derrumbe, tendrá que cambiar con él.

Sandra Oh como Ji-Yoon Kim

Ji-Yoon y su equipo serán los encargados de formar a las nuevas generaciones, pero ellos no son exactamente perfectos. Hay personajes que están ciegos al contexto actual, algunos otros llegan en muy malas condiciones a clases, otros que ven solo por sus propios intereses y que se niegan a avanzar, y son los alumnos quienes lo obligan a abrir los ojos y aprender las lecciones más importantes.

Esta serie también “educa” a los espectadores en la vida, sobre lo que significa realmente cancelar a una persona, sobre la importancia de tocar los temas complicados y adaptarse a un mundo que le pertenece a las nuevas generaciones.

Sandra Oh se convierte en una especie de puente, demostrando que el cambio es posible y tal vez la única forma de seguir avanzando sin morir (metafóricamente) en el intento.

Tráiler de The Chair en Netflix