Chau Netflix: llegó una nueva plataforma que sale $199 y se puede compartir sin límites

Netflix dio de baja a muchas de sus series más exitosas lo que generó el enojo de sus seguidores, que no esperaban algo así.

Además, la plataforma digital aumentó el precio de sus servicios y decidió que no podía compartirse una cuenta entre varios usuarios.

Afortunadamente, llegó a nuestro país una nueva opción.



AcornTV llegó a la Argentina

Esta plataforma, que se especializa en el streaming de series y películas, desembarcó en Argentina. La mejor noticia es que se puede contratar por apenas $199 gracias a varias promociones especiales.

Según explican desde su sitio oficial, se trata de "la plataforma ideal para los amantes del contenido británico" y cuenta con una gran cantidad de ficciones de dicha región.

Entre las más llamativas se encuentra "La casa de las miniaturas" (The Miniaturist) protagonizada por Anya Taylor-Joy, "Recipes for Love and Murder" o la exitosísima "Vera".



En cuanto a su precio, actualmente se puede conseguir por $ 199 mensual o $ 1990 en un solo pago anual; también se le puede regalar la suscripción a alguien por medio de su sistema de regalos.