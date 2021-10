Estrenos de Netflix: ¿De qué trata “Las cosas por limpiar”?

Esta semana se estrenó una nueva serie en Netflix que ha logrado un importante lugar entre los contenidos de la plataforma. Se trata de “Las cosas por limpiar”, una historia basada en hechos reales.

Esta producción ha causado gran curiosidad llegando rápidamente a las tendencias de Netflix. Ocupando los primeros lugares, empieza a arrasar y a destronar, poco a poco, a la popular serie coreana El juego del calamar.

Esta historia fue producida por Margot Robbie y John Wells, y decidieron llevar la historia a las pantallas de streaming junto con Land, luego de lograr el #1 en ventas de su libro titulado Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive.

Las cosas por limpiar – Netflix

Las cosas por limpiar es una adaptación de la mencionada novela de la autora Stephanie Land. En esta oportunidad, Land se basó en su propia experiencia sacando adelante a sus dos hijos luego de salir de una relación abusiva.

¿De qué trata Las cosas por limpiar?

Margaret Qualley personifica a Alex, una madre que luego de terminar una relación con Sean, un alcohólico violento, encuentra un hogar para personas de bajos ingresos. Allí vivirá con su hija y comenzará a realizar trabajos domésticos para sobrevivir.

Alex se convierte en una joven madre soltera y no podrá contar con la ayuda de su familia ya que su madre es una artista que padece trastorno bipolar no diagnosticado y su padre no forma parte de su vida.

Esta historia contada en tan sólo 10 capítulos, cuenta cómo Alex se las arregla para llegar a fin de mes, luchar contra la indigencia, darle de comer a su hija, escapar del abuso físico y psicológico de su exnovio, entre otras dificultades.

Mira el tráiler de “Las cosas por limpiar”