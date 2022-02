Netflix: se estrenó la serie “Alguien está mintiendo” ¿De qué se trata?

La plataforma de Netflix sigue sumando éxitos en su catálogo, esta vez le da lugar a “Alguien esta mintiendo”, la nueva serie original de Peacock.

Para los fanáticos de las ficciones de suspenso, ya pueden disfrutar de ocho capítulos de 40 minutos, basadas en el libro de Karen M. McManu y con una trama de traiciones y giros inesperados.

¿De qué trata “Alguien está mintiendo”?

La versión para televisión de “Alguien está mintiendo” tratará de alejarse de la idea del drama adolescente con tintes siniestros. Con su atmósfera bien construida y un guion que se sostiene sobre la base de la incertidumbre, la historia se incorpora sobre la narración usual de la violencia y la agresión.

De hecho, el gran atractivo de la serie es desafiar las expectativas del espectador. Cuando cinco estudiantes de secundaria de diferentes tribus y grupos sociales entran en detención y son parte de un crimen violento, la idea sobre el mal contemporáneo entrará en juego.

Elenco de “Alguien está mintiendo”

El elenco está conformado por conocidos actores de varias producciones independientes y del cine de terror. Desde Marianly Tejada (The Purge), Cooper van Grootel (Go!) y Annalisa Cochrane (Into the Dark: Pure) la serie basará su efectividad en la tensión entre sus protagonistas. Al elenco principal, le acompaña Chibuikem Uche (Ghost Draft), Jessica McLeod (You Me Her), Barrett Carnahan (Grown-ish) y Melissa Collazo (Swamp Thing).

Con su percepción claustrofóbica sobre la identidad, la violencia, la manipulación y el miedo, “Alguien está mintiendo” asombra por su solidez. Un nuevo fenómeno se acerca a Netflix y uno que se sostiene sobre la capacidad del programa para crear una versión novedosa sobre el suspenso.

Mira el tráiler de “Alguien está mintiendo”