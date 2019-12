Próximamente se estrenará en Netflix una serie documental sobre la muerte del fiscal Nisman, quien investigaba el atentado terrorista a la mutual judía AMIA y que apareció muerto con un tiro en la cabeza el 18 de enero de 2015, después de haber pedido el procesamiento de la entonces presidenta Cristina Kirchner. La miniserie, que comenzará con seis capítulos, se tituló “El fiscal, la presidenta y el espía” y busca resolver los acertijos que han quedado en la última década con respecto a su muerte.

La producción audiovisual estará dirigida por el británico Justin Webster y se estrenará en el mes de enero del 2020. “Ha sido el trabajo más complicado de mi vida”, dijo Webster, quien exhibió la serie completa en el Festival de San Sebastián.

La serie, sacará al aire situaciones que no solo comprometen al ex gobierno, sino también a los de Irán, Estados Unidos e Israel. Es importante mencionar que el fallecido fiscal Nisman investigaba la causa del memorándum de entendimiento que el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó con Irán con la causa AMIA.

Este atentando es el más importante y catastrófico que ha ocurrido en la Argentina a lo largo de su historia, dejando 85 personas fallecidas y 300 heridos.

El director, contó que la producción contará con más de 1.000 horas de archivos y grabaciones, que son la base documental de la serie en la que se recogen los testimonios de los principales actores vinculados a un caso que resonó en todo el mundo.