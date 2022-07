Netflix eliminará 35 series y películas a partir del próximo 1 de agosto: cuáles ver este fin de semana antes de que desaparezcan

Netflix enfrenta un año durísimo porque bajo de forma considerable su número de asociados y eso tuvo un impacto muy negativo en sus ingresos.

La plataforma digital decidió hacer cambios drásticos para volver a atraer a millones de usuarios que le permitan recuperar el dinero que perdió, entre ellos, actualizar de forma drástica su grilla de programación. De hecho, ya dejó sin segunda temporada a “Alba“.

Sin piedad

A partir del primero de agosto, decenas de series y películas dejarán de estar disponibles en la plataforma digital. El primero en hablar del tema fue el youtuber Jorge Pinzón.



"Star Trek: En La Oscuridad" es uno de los films más queridos por los aficionados a Netflix.

El hombre adelantó que films como “Star Trek”, “Star Trek: En la oscuridad”, “Call me by your name” y “Astro Boy” y series como “Rick and Morty”, y “Fariña” ya no podrán verse en Netflix.

Una por una: las películas y series que no estarán disponibles en Netflix a partir de agosto

Netflix decidió bajar costos para aumentar sus ingresos y para eso decidió prescindier de muchos clásicos.

2 States

Astro Boy

Baaghi

Call Me By Your Name

Di que sí

Didi Quer Ser Criança

El Cristo Ciego

El pequeño vampiro

Farina

Fitoor

La caída de la Casa Blanca

Las torres gemelas

League of Gods

Leyenda urbana

Lo que podríamos ser

Los Pitufos

Pasajeros

PK

Prisionera del Espacio

Príncipe nigeriano

Raajneeti

Rang de Basanti

Rebeldes de Altura

Rebelión de los Excluidos

Rick and Morty

Screwball

Star Trek

ST: En la oscuridad

Tamasha

The Real Housewives of Beverly Hills

Saint, The

Saintate City: Vegas Strip

Un plus une

Unbroken: Calum von Moger

Whatever it takes