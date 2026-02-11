Nancy Pazos se encadenó y amordazó frente al Congreso en protesta contra la reforma laboral

En un giro dramático durante la jornada de debate legislativo, la reconocida periodista Nancy Pazos protagonizó este miércoles una impactante protesta frente al Congreso de la Nación. En señal de rechazo absoluto a la reforma laboral que se discute en el Senado, Pazos optó por una acción directa que capturó la atención de manifestantes, transeúntes y medios de comunicación: se encadenó a las rejas del palacio legislativo y se colocó una mordaza.

El simbolismo de la protesta

La acción de Pazos no fue azarosa. Según trascendió en el lugar, la elección de las cadenas y la mordaza busca representar lo que ella y diversos sectores gremiales consideran una “pérdida de derechos y silenciamiento” de la clase trabajadora ante las modificaciones legales propuestas.

Mientras el Senado sesionaba en un clima de alta tensión política y con la presencia de la CGT en las calles, la periodista permaneció inmóvil durante gran parte del mediodía, convirtiéndose en el foco de las cámaras. Su protesta individual se sumó al descontento generalizado de las centrales obreras que se movilizaron para presionar contra la aprobación del proyecto oficialista.

Mientras la comunicadora posaba atada de pies y manos con cadenas, el vocero presidencial se hizo eco. “El nivel de delirio es astronómico”, escribió Manuel Adorni en un tweet junto al las imágenes.

Contexto de una sesión decisiva

La protesta de Pazos ocurre en un momento crítico para el Gobierno. Con el oficialismo buscando asegurar los votos necesarios a través de acuerdos con bloques aliados (UCR y PRO), la reforma laboral es el eje de una disputa que ha paralizado sectores de la Ciudad de Buenos Aires debido a los cortes de calles y el despliegue de seguridad.

La periodista, conocida por sus posturas críticas y su estilo confrontativo, llevó el debate desde el plano retórico de los estudios de televisión directamente a la calle. Las imágenes de su intervención se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando un intenso debate entre quienes la apoyan y quienes la critican

Repercusiones y tensión en el Senado

Dentro del recinto, la noticia de la protesta de Pazos llegó a oídos de los legisladores, sumando una capa extra de dramatismo a una sesión que ya se preveía extensa y conflictiva. Mientras el oficialismo defiende la reforma como una herramienta necesaria para la creación de empleo y la reactivación económica, la imagen de la periodista amordazada se ha convertido, para la oposición, en un ícono de la resistencia contra lo que denominan un “retroceso histórico”.

Hasta el cierre de esta edición, la sesión en el Senado continuaba con pronóstico reservado, mientras el cordón policial mantenía la distancia entre los manifestantes y las puertas del Congreso.