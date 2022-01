“Yo no maté a Fernando, fue mi papá” la increíble declaración de Nahir Galarza

Raquel Hermida Leyenda, abogada de la joven se presentó ante la Fiscalía Criminal de Turno de Paraná y denunció a Marcelo Mariano Galarza por el homicidio de Fernando Pastorizzo. Entre lágrimas Nahir le confesó a su abogada su inocencia en el crimen y la culpabilidad de su padre.

Nahir Galarza confesó entre lágrimas a su abogada que ella no es la asesina de Fernando Pastorizzo, su padre fue quien mató al joven.

No sólo se acusó al padre de la joven, sino que también a fiscales y abogados que lo protegieron y la “condenaron por ser mujer”. Se hicieron denuncias por abuso sexual y violencia de género y un pedido de protección para Nahir y su familia.

El 29 de diciembre Nahir llamó varias veces a su abogada, Raquel Hermida Leyenda. En un pedido desesperado y una confesión sin retorno esa noche no pudo dormir.

-Por favor, estoy desesperada. Es urgente. Le rogó la joven a Raquel.

Inmediatamente la abogada penalista viajó a Paraná convencida de que Nahir sufría un brote psiquiátrico. Pero al encontrarse con la joven de 23 años ésta le reveló un secreto que cambia totalmente la versión de los hechos.

-Yo no lo maté a Fernando, fue papá. Quiero que acuses al verdadero asesino y a la corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día, le confesó Nahir entre lágrimas.

El encuentro entre las dos se produjo este el jueves 6 en la Unidad Penal Número 6 de Mujeres, en Paraná. Hoy, la abogada penalista se presentó en la Fiscalía Criminal de Turno en Paraná y denunció a Marcelo Mariano Galarza, el padre de Nahir, por el homicidio de Fernando Pastorizzo. También acusó al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, y al abogado Marcelo Reborsio, el primero que defendió a Nahir.

La abogada de Nahir, Raquel Hermida Leyenda realizó varias denuncias además de la acusación contra el padre de la joven, Marcelo Galarza.

Pero las denuncias no acabaron con la acusación, sino que se sumaron una por abuso sexual contra su tío paterno, delito que habría cometido mientras Nahir era menor de edad; y una denuncia por violencia de Género contra Galarza. Por último, solicitó medidas de seguridad para Nahir, para su hermano, su madre Yamina y para ella.

A partir de esta nueva versión de los hechos son varios los interrogantes que quedan abiertos y sin respuesta: . ¿Ella estuvo en la escena del crimen si es que a Fernando lo mató otra persona? ¿Lo escuchó pedir una ambulancia mientras el supuesto asesino disparaba? ¿Entonces no es verdad que fue un accidente en el que la mente se le puso en blanco?

Hermida Leyenda ingresó en la causa después de que Nahir fuera condenada a cadena perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, en 2017 cuando la joven tenía apenas 18 años. La noche anterior pensó incluso en presentar la denuncia sin revelar ante quien lo haría frente a la Suprema Corte de Justicia.

La carta en la que Nahir autoriza a su abogada a realizar la denuncia.

En una entrevista brindada a Infobae la doctora responde acerca de la “denuncia contra los verdaderos culpables”

-No se pueden dar nombres. Por cuestiones de seguridad. Espero sepan entender. Esto es muy delicado y puede marcar un gran giro en la causa -respondió anoche cuando le preguntaron sí Nahir había acusado a su propio padre.

Entre otras cosas reveló que: “El equipo interdisciplinario obtuvo el dato que faltaba para completar el relato de Nahir. Había un hueco, algo que ella no decía. Pudimos comprobarlo. Lamentablemente confirmamos que la palabra patriarcado no es una palabra feminista, sino judicial. El verdadero asesino de Fernando sólo pudo estar libre con la anuencia de abogados, fiscales y funcionarios del Poder Judicial. Sólo tenía 19 años y tardó cuatro años para poder hablar. ¿Por qué lo hizo? Porque no la defendieron ante un abuso sexual, pero eso lo contaremoe en otro momento” dijo la abogada a Infobae.

Nahir Galarza fue condenada a cadena perpetua en 2017, ha permanecido en la cárcel desde entonces, hace 5 años.

Sobre alguno de los interrogantes acerca de la escena del crimen, una fuente del caso reveló que “Ella había estado en la escena del crimen, pero Galarza se ocupó de todo. Anduvo en auto. Estuvieron en todos los detalles, por ejemplo en no ser registrado por las cámaras de seguridad. Su primer abogado, Víctor Rebossio, también fue denunciado porque fue el que la llevó a que ella se declarara culpable. Después cambiaron la versión a que fue un accidente. Hubo un entramado judicial para culparla a Nahir”

¿Una sospecha que se podría confirmar?

Una de las hipótesis que la abogada de la joven se formuló en más de una oportunidad es “¿Y si Nahir no disparó el arma?”. Quien quedaba por investigar a partir de ese interrogante (y que no se lo había hecho) era a Marcelo Galarza, quien podría haber sido autor del crimen.

“Lo único que me importa es Nahir. Y que salgan a la luz las falsedades del juicio”, les dice Marcelo a sus íntimos.

-Raquel, hacé la denuncia contra la corrupción que me tiene detenida – le pidió la joven a su abogada. Al mismo tiempo una fuente cercana al expediente asegura que “Nahir dice que había un entorno de encubrimiento formado por el poder judicial, abogados, fiscales, policías, que la acorralaron y la hicieron declararse culpable en su primera declaración”

Hermida Leyenda, abogada de Nahir hoy en tribunales, cuando presentó las denuncias.

La reversión de los hechos del caso y el giro que esta revelación podrían darle no es una novedad en su totalidad. La abogada penalista que ha cosechado éxito al acusar a violadores, femicidad y maltratadores machistas ya había denunciado y señalado con anterioridad varias falencias en el juicio oral de su defendida que resultó en la condena.

El curso de la vida de Nahir

Infobae fue uno de los primeros medios con los que habló la joven en 2018, “Con lo que me pasaba estaba triste. Me podría haber pasado algo feo”, con esa frase daba a entender que si no era Fernando, quizá hubiera muerto ella.

La prisión truncó los planes de la joven, quien deseaba terminar su carrera en Derecho Penal y viajar a Estados Unidos, ya que le gustaba leer y hablar en inglés. En esa lengua intercambiaba palabras con su padre.

Aún así, continua sus estudios dentro del penal. Allí lee libros de mitología griega, esotéricos y de ficción, escribe poemas, dibuja y estudia Psicología.

Actualmente la joven estudia Psicología dentro del penal. La revelación de esta versión podría cambiar el curso de su vida.

Nahir insiste en que lo sucedido fue un accidente, durante mucho tiempo afirmó con convicción que el arma la tenía él, y ella se la sacó y se le nubló la mente y se le escaparon dos tiros de la 9 milímetros.

Aún sostiene su afirmación del juicio: que Fernando la maltrataba, le decía depresiva, era celoso, se había obsesionado con ella, que llegó a pegarle y -la noche del asesinato- a apoyarle la pistola en la panza.

E incluso llegó a confesar a un íntimo que hubo cosas que no reveló en el juicio por ser demasiado dolorosas y de las que sus padres no tenían conocimiento y sólo después les contó.

Las estrategias a favor de Nahir:

Se trata de los puntos que su abogada penalista presentó y sobre las que deberá resolver la Corte Suprema.

1-Las pericias que se hicieron a la joven: Que según la abogada “no se hicieron bien”. “Cuando yo hago una crítica es porque fundamentalmente ninguna fue bien hecha. Por eso le hicimos nuevas pericias reveladoras”, afirmó Hermida Leyenda.

2-La falta de perspectiva de Género: “No la hubo en todo el proceso. Es la igualdad ante la ley. El juicio exprés y el modo en que se trató a Nahir Galarza, evitando todo tipo de pruebas pedidas por la defensa, fue altamente discriminatorio con respecto a otros imputados por homicidio.” La relación “tóxica” entre Nahir y Fernando habría quedado demostrada según la abogada.

También se refirió a otros hechos: como la amenaza de mostrar un video sexual entre ambos de parte de un abogado en pleno juicio. La joven amenazó con suicidarse si eso pasaba. Así como también el haber dejado de lado las pruebas y testimonios de la defensa. Y por supuesto, la frase imperdonable de un fiscal de juicio: “¿Quién no le ha dado alguna vez un sopapo a una mujer?”

3-El análisis de la causa: que en este caso según la abogada no lo hubo. “El Tribunal de Casación no revisó la causa. O sea: nosotros tuvimos una sentencia en un Tribunal Oral después y debió haber una sentencia en Casación. Esa era la oportunidad”,aseguró.

4-La perito que no era perito: se trata de Gabriela Estefanía Laiño, presentada como perito informática y que en el juicio testificó contra Nahir, en realidad era licenciada en bromatología. No sólo no se declaró nulo su testimonio sino que se tuvo en cuenta.

5-La amiga de Nahir que en su momento no quiso hablar: por temor la joven no se presentó. Pero recientemente envió un audio en que el revela detalles sumamente importantes. La transcripción fue incorporada al recurso de queja in extremis (con carácter de urgencia) presentado por Leyenda a la Corte.

“Fernando no la dejaba en paz. Vi cosas muy feas de parte de él. Cuando yo la llamaba a Nahir, ella solía tener el celular apagado porque él no paraba de llamarla. Le dejaba decenas de mensajes. Entonces ella usaba el celular de la mamá y yo la llamaba ahí. Él la llamaba todo el día. Él no soportaba que ella saliera con otros. Él la quería sólo para él”, fueron alguna de las declaraciones de la amiga de Galarza.

La relación “tóxica” entre Nahir y Fernando fue demostrada por la abogada penalista.

Aún hay muchas dudas y preguntas sin resolver en el caso. Nahir afirmó en el juicio y en la etapa de instrucción que fue un accidente. Aunque en su primera versión dijo que lo había matado intencionalmente.

Sin embargo, un giro inesperado podría cambiar totalmente la situación actual de la joven. Nahir ha confesado no ser una asesina, acusó a su padre, Marcelo Galarza de matar a Fernando Pastorizzo.