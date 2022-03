Murió Tom Parker, el cantante de “The Wanted”

El artista de 34 años fue diagnosticado de un cáncer, a causa de un tumor cerebral que no podía operarse en el 2020. En 2021 había informado a sus fanáticos de la banda que su tratamieto había tenido buenos resultados en su enfermedad.

A través de las redes sociales de The Wantes se publicó y confirmó el deceso de su intefrante: “Max, Jay, Siva, Nathan y toda la familia Wanted están devastados por la trágica y prematura pérdida de nuestro compañero de banda Tom Parker, quien falleció pacíficamente a la hora del almuerzo, hoy rodeado de su familia y sus compañeros de banda“

“Tom fue un esposo increíble para Kelsey y padre de Aurelia y Bodhi. Era nuestro hermano, las palabras no pueden expresar la pérdida y la tristeza que sentimos. Siempre y para siempre en nuestros corazones. Tom Parker 1988-2022″, concluyó su mensaje.

Kelse Parker, su esposa fue quien dio la noticia primero: Nuestros corazones están rotos, Tom era el centro de nuestro mundo y no podemos imaginar la vida sin su sonrisa contagiosa y su presencia enérgica“

También agradeció las muestras de cariño por parte de sus compañeros y de todos sus seguidores: “Estamos verdaderamente agradecidos por la efusión de amor y apoyo y pedimos que todos nos unamos para asegurarnos de que la luz de Tom siga brillando. Gracias a todos los que han apoyado en su cuidado durante todo el tiempo, luchó hasta el final. Estoy siempre orgulloso de ti”, expresó.

En 2019 la banda anunció su separación, sin embargo, dos años más tarde The Wanted compartió en Instagram su reencuentro en los escenarios y la publicación de un disco recopilatorio con sus más grades exitos de nombre Most Wanted.

La banda alcanzó el estrellato internacional rapidamente gracias al ritmo de éxitos como: Glad You Came, I found you, Gold forever, We own the night y Walks like rihanna. Luego de anunciar su regreso, Parker apareció en el escenrio con la banda en silla de ruedas.

A principios de este mes, completaron una gira de dos semanas por todo el Reino Unido. Sin embargo, el cantante no pudo estar presente, ya que se había sometido a un tratamiento contra el tumor cerebral.