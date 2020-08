Murió Solange, la hija del hombre que le negaron ingresar a Córdoba

La historia de Pablo Musse se hizo conocida unos días atrás cuando el hombre, oriundo de Plottier, Neuquén, fue impedido de ingresar a Córdoba para visitar a su hija Solange, quien transitaba un cáncer de mama de grado cuatro.

El hombre había podido presentar la documentación para viajar, entre ellos el pedido de circulación especial tramitado en Nación.

"Pasé por La Pampa, me paró la Policía y Gendamería, y no tuve ningún tipo de problema. Llegué a Huinca Renancó (donde hay un control de ingreso a la provincia), la gente del COE me tomó los datos y me realizaron el test serológico", contó Musse.

Entre los requisitos que le pedían del Centro de Operaciones de Emergencia de Córdoba (COE), figuraba la realización de un hisopado negativo 48 horas antes del ingreso. Pablo avisó que no podía realizarse el hisopado en forma particular ya que no podía costear los ocho mil pesos que cuesta el estudio.

Sin embargo desde el COE de Alta Gracia le indicaron que podía ingresar haciendo el aislamiento correspondiente dentro de la casa para no tener contacto directo con su hija que padece una patología.

“Mi hija tiene cáncer desde hace 10 años. Yo sé lo que es la fase cuatro y quiero verla ahora para después no verla más. Yo creo en Dios pero hace rato que venimos acompañando este proceso y se lo que implica", dijo con profunda tristeza.

El dolor de la joven con cáncer cuyo padre no pudo ingresar a Córdoba contaba: "Él es todo para mi".

"Ver a mi papá es lo que más quiero en el mundo. Lo necesito para poder seguir el tratamiento", aseguraba la joven.

Solange Musse, murió esta madrugada en Córdoba. En las últimas horas se había descompensado y había sido derivada desde Alta Gracia hasta el Sanatorio Allende.

Pablo, su papá, confirmó la triste noticia: “Mi hija falleció hoy a la mañana”, quiero informarle a las autoridades que el resultado del hisopado dio negativo y no pude ver a mi hija”.