Murió Sebastián Amurín: el joven que luchaba contra un tumor en el rostro

En la tarde de hoy, jueves 17 de marzo, murió Sebastián Amurin D’Amico, el joven de 25 años que contó su dura lucha contra un cáncer en la cara y se hizo conocido a través de las redes sociales, donde mostraba cómo era vivir con ese tumor en el rostro.

La noticia fue confirmada por su propia familia en las redes con un sentido mensaje:

“En el día de la fecha lamentamos comunicar que Sebastián ha fallecido. En el transcurso del día vamos a dar datos de dónde será velado. Muchas gracias a todos por el incondicional apoyo todos estos años, él ya no sufre más ”.

Sebastián luchaba desde el año 2014 contra un sarcoma embrionario en el maxilar derecho, un cáncer que solamente afecta a cerca del 0,5% de los pacientes con este tipo de enfermedad. El tumor había avanzado en los últimos meses.

En sus últimas publicaciones, el joven brindó un testimonio desgarrador “Lamentablemente ya no hay nada para hacer en lo médico y en lo alternativo. Probé un montón de cosas, pero nada funcionó. Es un tumor demasiado agresivo . Me acuerdo una vez que la doctora de rayos me había dicho que este tumor era prácticamente inmune a todo tipo de tratamientos. Siempre dijo que ‘no creo que hay algo para hacer’. Parece que al final tenía razón, parece que este tumor es inmune. No puedo hacer transferencias, quimioterapia ni radioterapia. Recibí tanta toxicidad durante estos ocho años en tantos tratamientos que lamentablemente no los puedo recibir más. Si hago un tratamiento más, corro el riesgo de muerte. Qué enfermedad de mierda. Saber que hice absolutamente todo y que ya no hay más nada por hacer”, contó.

Y agregó “ No sé dónde buscar ayuda. No hay mucho más para hacer más que esperar un simple milagro que no sé si va a ocurrir. Es muy chocante todo eso . Cuesta creer que no haya más nada para hacer. Cuesta creer que con 25 años no haya cura. Cuesta creer que no voy a tener ningún futuro. Cuesta muchísimo. Ojalá no le toque a nadie pasar por todo esto. Ojalá que todas las personas que estén luchando con cualquier enfermedad que la sigan luchando, que no pierdan la fe, que no pierdan las esperanzas. Sigan peleando por todo. Ojalá haya un milagro. Ojalá que sí.

Nos dijeron que nos preparemos porque la enfermedad es muy grave y porque mi cuerpo, poco a poco, está mostrando signos de que no puede pelear más. Se está debilitando y es lógico: 8 años de lucha. Mi alma tiene fuerza pero mi cuerpo ya no las tiene, por eso pido por favor ayuda porqué no quiero morir, no creo merecer morir así, merezco tener un futuro como todos, tener mi familia, tener mis hijos, ver a mi mamá disfrutar de sus nietos, el orden natural, y no tener que morirme ahora”.

“Si me toca partir quiero que todos sepan que mis redes sociales van a seguir estando activas por mi mamá, para seguir levantando la bandera de la lucha contra el cáncer y sepan que me fui dando hasta donde más pude“, finalizó.