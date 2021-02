Murió Omar Moreno Palacios, un emblema de la tradición bonaerense

Esta madrugada falleció el cantautor Omar Moreno Palacios. Su hijo confirmó el deceso en sus redes sociales y dedicó un gran saludo a su padre.

“Me cuesta escribirlo, me cuesta decirlo, me cuesta entenderlo.

Hace apenas dos horas casi, ya no calculo el tiempo, falleció Omar.

Omar Ramón Moreno, ese es su nombre. Eligió ponerse el apellido de su mamá para que sea su nombre artístico, que fue y será siempre Omar Moreno Palacios

Mi papá, mi ídolo, por qué no, mi compañero de charlas , de encuentros, de guitarreadas, de amor de padre que fue, quizás, lo mejor que hizo, después de haber compuesto y escrito las mas hermosas canciones.

El mejor papá del mundo.

Nos decía antes de dormirnos te quiero hasta arriba del techo del cielo y se lo teníamos que repetir.

Hoy te lo grito con todo mi corazón te quiero Pa, hasta arriba del techo del cielo”

Sobre Omar Moreno Palacios

Había nacido en Chascomús el 5 de septiembre de 1.938. Con apenas 8 años de edad, Omar Moreno Palacios debutó como alumno de Mario Pardo en la ciudad de Lezama (provincia de Buenos Aires). A los 12 años se presentó también como guitarrista en la ciudad de Ayacucho (provincia de Buenos Aires).

A los 18 años se fue a vivir a la ciudad de Montevideo (Uruguay), donde en noviembre de 1956 inició su carrera como profesional. En 1957 debutó en Radio Carve, de Montevideo, junto a Charlo y Sabina Olmos.Presentó un ciclo con Panchito Maquiería y Enrique Cardozo en Radio El Espectador (de Montevideo), donde el joven locutor que conducía, de apenas 21 años, se convertiría en uno de los más grandes cantores del Río de la Plata: Alfredo Zitarrosa (1936-1989).

Era uno de los más importantes intérpretes de música surera, junto con José Larralde (Memoria para un hijo gaucho), Argentino Luna (Mire qué lindo es mi país, paisano) y Alberto Merlo (La Vuelta de Obligado).

Actuó en diversos espectáculos con Antonio Tarragó Ros, Los Cantores de Quilla Huasi, El Chúcaro y Norma Viola, Los Trovadores, Las Voces Blancas, Los Chalchaleros, el Trío Laurel y otros destacados intérpretes que continúan hasta la actualidad

Desde 2008 era miembro del jurado del Pre-Cosquín.