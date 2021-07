Murió Mirtha Legrand en Twitter: se viralizó una falsa noticia

Durante la madrugada y a través de la red social Twitter, se viralizó rápidamente una falsa noticia sobre la muerte de Mirtha Legrand a sus 94 años, la cual fue tendencia durante varias horas y muchos usuarios creyeron que era cierto. Mirtha no murió y se encuentra en buen estado de salud.

Mirtha Legrand

“La Chiqui” fue dada por muerta en la madrugada de este martes aunque ningún medio o periodista lo validó, muchas personas se hicieron eco de esa información como si fuera real. Otros, se dieron cuenta y lo tomaron como lo que fue: un chiste de mal gusto.

Cuándo vuelve Mirtha a la televisión

Mirtha Legrand brindó en las últimas horas una entrevista a La Nación y contó que por el momento no va a volver. “ Hasta la primavera no voy a volver a mi programa. Hasta que no pase el frío, no retomaré mi trabajo”, sostuvo la diva.