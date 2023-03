Murió María Kodama, la viuda de Jorge Luis Borges

Falleció María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges y albacea de su obra. La autora, de 86 años, murió en Vicente López.

María venía de atravesar problemas de salud que habían dificultado su movilidad los últimos tiempos. Fernando Soto, su abogado, escribió: "Ahora entrarás al 'gran mar' con tu querido Borges. Que en Paz Descanses María".

Amor

Kodama conoció a Borges, 38 años mayor que ella, en la década del 60, en un curso de literatura que el escritor dictaba.

Desde entonces, se volvieron inseparables hasta el fallecimiento del autor. Juntos publicaron dos libros: "Breve antología de la literatura anglosajona" y "Atlas", donde relataban sus viajes alrededor del mundo.

El 26 de abril de 1986 se casaron, por poderes, vía Paraguay, pocos meses antes de la muerte de Borges.

En sus memorias, Kodama escribió: "Cuando me hablaban de esposas yo solo conocía a las que se les ponían a los presos. Yo no quería casarme para ser una prisionera y menos tener hijos que me iban a absorber toda la vida".

Polémicas

María tuvo relaciones conflictivas con algunas de las personas más cercanas a Borges, incluyendo Adolfo Bioy Casares, que la acusó de maltratar a su amigo de manera brutal.

En 2009, Kodama le hizo juicio al escritor Pablo Katchadjian, al que acusó de plagio por "El Aleph engordado", un texto en el que el joven le agregó 5600 palabras al original y publicó en una edición de apenas 200 ejemplares. Katchadjian ganó el juicio y la viuda de Borges debía abonarle 888 mil pesos.

En 2019 protagonizó otra polémica al rechazar la iniciativa de crear un "Museo Borges" con manuscritos donados por el empresario Alejandro Roemmers. Kodama denunció que esos originales habían sido "robados" por una empleada infiel de su marido.