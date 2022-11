Murió Irene Cara, cantante de "Flashdance" y "Fama"

Irene Cara, cantante de los grandes éxitos de “Fama” y “Flashdance”, murió a los 63 años. La mujer fue encontrada sin vida en su casa de Florida.

La noticia la dio su representante, Judith A. Moose, a través de Twitter: "No puedo creer tener que escribir esto, y mucho menos dar la noticia. Por favor, compartan sus pensamientos y recuerdos de Irene. Estaré leyendo todos y cada uno de ellos; y sé que ella estará sonriendo desde el Cielo. Ella adoraba a sus fans".

Una historia de lucha y éxito

La artista de origen puertorriqueño nació en Nueva York el 18 de marzo de 1959 con el nombre de Irene Escalera y, tras una primera aparición en el show de Johnny Carson, comenzó su carrera como actriz, cantante, bailarina y compositora.

Su primer pico de popularidad llegó al actuar en la película "Fama", de 1980, en el papel de Coco Hernández, donde interpretó la canción principal y participó en otros temas de la banda sonora.

Tanto la canción "Fame" como "Out Here on My Own" estuvieron nominadas al Óscar por mejor canción original, ganando el premio por la canción hómonima.

Irene también participó de la banda sonora de la película “Flashdance”. El tema principal, "Flashdance… What a Feeling", le volvió a otorgar el Óscar en 1983 por mejor canción original y un Premio Grammy a la Mejor interpretación vocal femenina pop en 1984.

Desde entonces, lanzó discos como "What A Feeling" y "Carasmatic" y actuó en películas como "DC Cab" y "City Heat".

En la actualidad, Irene venía realizando presentaciones junto a su banda "Hot Caramel".