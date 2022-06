Murió en Mar del Plata, a los 115 años, la mujer más longeva del país

Este martes 28, falleció en Mar del Plata la mujer de mayor edad de Argentina,

Se trata de Casilda Ramona Benegas Gallego, quien había cumplido 115 años y hace dos años se había convertido en la persona más longeva en ser vacunada contra el coronavirus en el país y la cuarta en el mundo.

Nacida el 8 de abril de 1907 en Paraguay, el 8 de abril de 1907, se casó con un argentino y en 1945 se mudaron al país, pasando por Jujuy, Corrientes y Chaco, hasta que finalmente se trasladaron a Mar del Plata. Fue ama de casa, y se dedicó a cuidar a sus dos hijos y a sus nietos. Ahora ya tiene bisnietos y tataranietos.

El 30 de marzo de 2021, Banegas Gallego recibió la primera dosis vacuna Sputnik V contra el coronavirus en la residencia geriátrica donde vivía. En diciembre de 2020 la mujer se había infectado de coronavirus pero transitó la enfermedad sin síntomas y tras nueve días bajo observación logró superarla sin mayores inconvenientes.

Doña Casilda cuándo recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en 2021

Hoy, sus familiares dieron a conocer la noticia de su deceso a través de las redes sociales.

“Yo te voy a recordar siempre de esta manera, riéndote. Es difícil no sentir un dolor enorme por saber que ya no te vamos a tener más con nosotros y a la vez me pone feliz saber que te amamos y disfrutamos muchísimo”, escribió Mayra, su bisnieta, en un sentido posteo de Facebook.

“Viviste 115 años y me regalaste la fortuna de tenerte 31 años en mi vida. Me contaste de tu vida mientras te hacía mimos en la espalda, me cantaste una vez en guaraní, me diste el apodo más hermoso por vincularme con mi papá, tu nieta, me llenaste de amor, me hiciste reír. Somos la familia más afortunada del planeta porque te tuvimos en nuestras vidas mucho más de lo que podíamos imaginar. Casildita, te amaré el resto de mi vida y más”, cerró el mensaje