Murió el taxista que atropelló a las jóvenes francesas en Palermo

Hace una semana, en la esquina de la avenida Santa Fe y Armenia, Ciudad de Buenos Aires, tres estudiantes francesas fueron embestidas por un taxista, que perdió el control de su vehículo al descompensarse. Luana Bichiet de 25 años murió en el acto y las otras dos chicas fueron gravemente heridas.

Se dio conocimiento que el taxista, José Rogelio Parrondo de 74 años sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) en el momento que se encontraba manejando. El hombre se encontraba internado en el Hospital Rivadavia ya que, había sufrido también un paro cardiorrespiratorio que lo dejó en coma.

En las últimas horas, desde la cartera de Salud de la Ciudad informaron que Parrondo perdió la vida, mientras que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, continúa con la investigación respecto a si el taxista estaba en condiciones de conducir o si había incumplido con alguna situación médica previa, por la que no debería haber estado en su auto.

Clemence Remeau y Anne-Lise Duma, fueron dadas de alta en los días posteriores al accidente. Lamentablemente, Bichiet tuvo una fractura de cráneo con hemorragia interna y heridas en uno de sus hombros.

Poco después del accidente, se difundió en las redes sociales un video en el que se podría ver al taxista en el momento del choque. La mujer que filmaba pudo hablar con el cuando recuperó la conciencia.

“Atropellaste a mucha gente”, le advierte la mujer. A lo que el hombre le responde agarrándose la cabeza: “¿En serio me decís? Te juro que no vi a nadie, me desvanecí. Estaba desvanecido. No se que me pasó”.