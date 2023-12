Murió el reconocido folclorista Ramón Ayala, autor de clásicos como “El cosechero” y “El mensú”

En el día de ayer falleció Ramón Ayala, a los 96 años, diez días después de haber sido ingresado al Sanatorio Güemes de CABA por un cuadro de neumonía.

El músico compuso himnos del folklore como “El Cosechero”, “El Mensú”, “Posadeña Linda” y “El Jangadero”, que fueron interpretados en todo el mundo.

Tocó con Herminio Giménez, Rulito González, Damasio Esquivel, Juan Escobar, Mauricio Valenzuela, Margarita Palacios, Arturo Sánchez y Amadeo Monjes

Ayala nació el 10 de marzo de 1927 en la localidad misionera de Guarupá y nunca dejó de perfeccionarse: “Yo he abrevado mucho en la música clásica, no me quedo en el sonsonete. En el ámbito folclórico hay repeticiones que en lugar de engrandecer el género lo empequeñecen, es cuestión de los virus interiores”.

Además de músico, Ayala fue poeta, pintor y dibujante. Cuando le preguntaron qué palabra lo definiría mejor, dijo: “Yo creo que sería sensibilidad. O mejor: ultrasensibilidad. Sin ánimo de querer hacerme el altruista”.

Los restos de Ayala fueron despedidos en una casa velatoria del barrio porteño de Almagro, entre las 12 y las 20 horas de ayer.

Teresa Parodi lo despidió escribiendo: “Ramón Ayala, voz de pueblo. Grito de selva enmarañada. Corazón de mensú que no se rinde, sangre de tierra roja, luz de agua. Tu poesía nos hará falta. Aquí y ahora baja tu canción en correntada buscando al fondo la libertad del mar, límpida y clara”.