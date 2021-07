Falleció el actor y productor teatral Carlos Bacchi

Se generó gran conmoción en el mundo del espectáculo ante la noticia de la muerte de Carlos Bacchi, un referente del teatro que ha realizado grandes éxitos y quien impulsó el autoteatro durante la pandemia para poner en marcha la actividad.

Carlos Bacchi

El actor y productor tenía problemas cardíacos y le habían diagnosticado diabetes. El año pasado contrajo coronavirus pero logró reponerse en poco tiempo. Sus familiares lo encontraron en su departamento ya que habían pasado varias horas sin poder comunicarse con él.

La despedida de los famosos

Su amigo y colega Carlos Rottemberg fue el encargado de dar la triste noticia en las redes sociales. “Impacta a la comunidad de productores de teatro el fallecimiento de Carlos Bacchi, un gran trabajador de nuestra actividad. Vaya nuestro abrazo fraterno para su hijo Giuliano, aún sorprendidos por la noticia”, escribió desde la cuenta de Multiteatro.

“Querido Carlos Bacchi siento mucho tu pérdida, siempre te recordaré con una sonrisa porque así eras chispeante y muy gracioso, otro golpe más y van… Mi pésame a su familia y a su hijo”, escribió Moria Casán en Twitter. “Ciao, Caro. Que tengas paz”, publicó Cecilia Milone, quien en el último año trabajo con Bacchi en Mañana, el show y Master Tango.

También lo despidió Nito Artaza: “¡Bacchi! No tengo palabras. Sólo tristeza. Tantas producciones, tanta vida compartida… Queda tu talento. Quedan todas las anécdotas que teníamos numeradas. Voy a ir a esa gira que me armaste porque me dijiste que querías venir. Seguro vas a estar. Que estés con Dios”.

Sobre Carlos Alberto Bacchi

El hombre tenía su productora ID Producciones Teatrales S.A y entre los títulos que produjo a lo largo de su carrera se encuentran: Segunda vuelta (Director general), Aeroplanos (Productor), Adictas a vos (Productor ejecutivo, Productor general), Buenas noches Buenos Aires (Productor general), Panam y sus princesas (Productor), La jaula de las locas (Actor) y La mesa de los galanes (Actor, Productor), entre otras.