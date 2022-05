Murió Belito: el abuelo de 87 años que era furor en TikTok

Todos lo llaman “Belito” pero su nombre es Rafael García quien tenía un millón de seguidores en la red social popular por sus videos cortos. Belito fue internado a principios de mayo por varios problemas de salud que padecía hacía tiempo.

“Se fue muy pero muy feliz”, escribió su nieta en la cuenta de Twitter de su abuelo, que acumulaba 220.000 seguidores. Rafael jamás pensó alcanzar tanta popularidad a partir de un video.

Fue en mayo de 2021, hace casi un año cuando su nieta Lucia Solberg, compartió una secuencia que había registrado semanas atrás: “Un día vino a visitarnos, así que propuse pedir una pizza. Y, mientras lo estaba haciendo, veía que ella me hacía caritas… ¡Me hacía reír! Lo que no sabía era que me estaba grabando”, expresó.

“A mí -contó su nieta aquella vez- siempre me dio risa que él grita mucho por teléfono, como si quien está del otro lado no escuchara. Por eso, siempre que yo estaba presente al momento del llamado a la pizzería, no podía contener la risa. Eso provocaba que él, al escucharme reír, se riera también, y no pudiera terminar de explicarle a la pizzería cuál era el pedido“, explicó Lucía.

“No sé si es un sueño o estoy borracho, ja. No puedo creer nada. Hay gente que no conozco que pasa y me saluda… No caigo“, se sinceró Belito meses atrás, en una entrevista con Clarín.

En el mediodía del 20 de mayo Lucía posteó la peor noticia: “Lamento decirles que mi abuelo falleció hoy a la madrugada”.







“Agradecemos de todo corazón por todo el amor que le dieron hasta el último día. Belito se fue muy pero muy feliz”, escribió emocionada.