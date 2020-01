El gobierno provincial declaró la emergencia sociosanitaria en tres departamentos de la zona involucrada, San Martín, Rivadavia y Orán. Apunta a cubrir de forma inmediata las necesidades de alimentación, salud y agua segura.

Se conoció otro caso de muerte por desnutrición dentr de la comunidad wichi en Salta. Esta vez era un bebé de un año y diez meses. Vivía en la comunidad de El Tráfico, en la localidad de Embarcación, en el norte de Salta.

Ya son 6 los chicos wichi que murieron por la misma causa y hay otros 7 chicos en situación crítica. El gobierno provincial declaró la emergencia sociosanitaria en tres departamentos de la zona involucrada, San Martín, Rivadavia y Orán. Apunta a cubrir de forma inmediata las necesidades de alimentación, salud y agua segura.

En la reunión, el gobernador se refirió a la importancia de visibilizar los problemas estructurales de Salta. "No me da vergüenza mostrar la realidad, me entristece y duele esta situación. Hay un norte profundo que duele y golpea, tenemos mucha gente sufriendo, sin agua, sin servicios de salud en condiciones", sostuvo el funcionario.