Murieron en un accidente cuatro hinchas de River que viajaban a ver la final contra Colón

Cuatro hinchas de River que viajaban a Santiago del Estero para ver la final contra Colón murieron en un grave accidente al chocar de frente con un camión. Fallecieron cuatro de los cinco ocupantes, entre ellos un niño de 7 años.

El accidente se produjo en la mañana del sábado sobre la ruta provincial N°4, a 40 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Las víctimas eran oriundas de la ciudad bonaerense de Florencio Varela que se trasladaban hacia Santiago del Estero con la finalidad de presenciar la final entre el ‘Millonario’ y el ‘Sabalero’ esta noche.

A bordo de una camioneta Kangoo se cruzaron de carril e impactaron de frente contra un camión que transportaba pollos. “Hice todo para evitar el accidente y no pude. Me quedo tranquilo porque hice lo posible para tratar de que no pase”, declaró el conductor del camión que volcó en la banquina.

Los cuatro hinchas de River que murieron en el accidente eran tres adultos, una mujer y dos hombres, y un nene de siete años. Por su parte, la única sobreviviente fue trasladada de urgencia por lesiones graves en el fémur y abdomen.