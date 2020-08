Multarán a los hombres que digan piropos a mujeres en la calle

El Concejo Deliberante de Moreno aprobó una nueva ordenanza que se ha convertido en una novedad, con el fin de penalizar el acoso callejero. Es así que, multarán a los hombres que digan piropos a mujeres.

Según se informó, se aplicará en ese municipio, donde a partir de la reglamentación de la nueva reglamentación las mujeres podrán denunciar esa forma de acoso.

El impulsor de la medida fue el concejal oficialista Horacio Chiqué, del Frente de Todos, quien sostiene que “hay una necesidad de construir vínculos libres de violencia”, y que un piropo es acoso callejero.

¿Cuál es la finalidad del proyecto?

En el texto del proyecto se sostiene que hay una “urgencia de desnaturalizar las relaciones abusivas basadas en roles de género que pueden constituir el acoso callejero, para erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres”. A su vez, se define con precisión el tipo de conductas que entran bajo esa figura y que se propone penalizar.

Con respecto a los piropos, puntualiza "los comentarios directos o indirectos referidos al cuerpo, no consentidos". Pero también se incluye "las fotografías y/o grabaciones no consentidas; el contacto físico indebido o no consentido; la persecución o arrinconamiento; la exhibición o masturbación, gestos obscenos u otras expresiones que sufren las mujeres a diario".

En los fundamentos de la medida se menciona que según un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires “8 de cada 10 mujeres fueron víctimas de acoso sexual callejero, de las cuales el 97% no lo denunció”.

Por otro lado, en esta nueva ordenanza disponen la creación de un programa municipal de “Prevención del Acoso Callejero”, para concientizar y prevenir estas prácticas; y combatir su naturalización, la cual se haría a través de la "sensibilización en la vía pública, publicidad en medios locales, articulación con Organizaciones Civiles, Sociedades de Fomento, Clubes de Barrio y Dependencias Públicas".

Según informó el autor del proyecto, el siguiente paso para que entre en vigencia la norma es la promulgación por parte de la intendenta, quien podría modificar alguno de los puntos incluidos en la ordenanza o incluso vetarla. Luego de esto, llegará el momento de definir en qué consistirá la eventual sanción para quien sea denunciado por decir un piropo.