Murió Silvana Suárez, la exMiss Mundo argentina que se peleó con Mirtha Legrand

La exmodelo Silvana Suárez falleció a los 64 años tras sufrir cáncer terminal. La ex Miss Mundo murió el viernes por la tarde en la localidad de Nono, Córdoba.

La mujer se consagró al ganar el concurso de belleza Miss Mundo celebrado en Londres, Inglaterra, durante 1978. Fue la segunda representante argentina en obtener dicho título; la primera fue Norma Cappagli en 1960.

Desde hace varias décadas vivía en el Valle de Traslasierra y perdió la vida a causa de un cáncer de colon. La exMiss Mundo estuvo casada con el dueño de Ámbito Financiero, Julio Ramos.

Silvana Suárez al momento de ser coronada Miss Mundo en Inglaterra.

Su pelea con Mirtha Legrand

La pelea ocurrió en 1999, cuando la ex Miss acudió al programa y la conductora le pidió de forma insistente en que hablara de su matrimonio con el empresario.

Enojada, la ex modelo se negó y se levantó de la mesa reiterando: "¡Me invitas para usarme a mí!". Y tras esa declaración, abandonó el programa mientras que Mirtha Legrand le decía: "¡Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. No te necesito!".



Cultura, arte y viajes

Silvana Suárez nació en Córdoba y, al terminar el secundario, se recibió de profesora de música y directora de coros. Comenzó a estudiar arquitectura, pero se volcó al modelaje impulsada por su madre.

En la final de la edición 28 del concurso de belleza Miss Mundo, el 16 de noviembre de 1978, Silvana Suárez se coronó reina. Con solo 19 años, fue elegida como la mujer más linda del mundo.

Eso le permitió viajar por todo el mundo. "El lugar que más me gustó fue Tailandia. En ese momento hice Kuala Lumpur. Me gusta mucho, me parece exótico y me gustan mucho las comidas picantes y la arquitectura, porque es muy diferente a la nuestra. También estuve dos años viviendo en Japón", contó la mujer.

Se radicó en Argentina a los 30 años, cuando conoció al empresario de medios Julio Ramos y se casaron a los pocos meses. El matrimonio terminó a fines del 2000, en medio de acusaciones cruzadas.

“Por suerte hice un trabajo muy profundo. Y pude cambiar, decantar mucho y rescatar. A ver, si yo me agarro de lo malo entonces estaba loca en casarme y tener hijos con una persona que tenía ciertas patologías, que al principio yo no vi. Que aparte se fueron exacerbando con los años. Pude perdonarme, perdonar, y puedo rescatar, digamos, las cualidades de la otra persona", confesó la exmodelo.