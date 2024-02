Muerte por Dengue en Chivilcoy: El Desgarrador relato de una familia devastada

En un trágico giro del destino, Fernando Andrés Benítez, un joven hombre de 40 años oriundo de Chivilcoy, perdió la vida debido a complicaciones derivadas del dengue, dejando tras de sí una estela de dolor y preguntas sin respuesta. Internado en la Clínica Belgrano de La Plata, Fernando luchó valientemente contra la enfermedad durante dos semanas, pero su batalla terminó en la madrugada.

Fernando, era conocido por su dedicación como agente catastral en el Registro de las Personas de Chivilcoy. Juliana Benítez, hermana de Fernando, compartió con profundo dolor y desconcierto el calvario que vivió su familia tras la repentina enfermedad y posterior fallecimiento de Fernando debido al dengue. Su relato, marcado por la angustia y la desesperación, ofrece una ventana al sufrimiento que enfrentan las familias afectadas por esta enfermedad.

“Fernando comenzó con una falla renal que nos dejó perplejos; no entendíamos bien que le estaba pasando. Solicitamos un traslado desde Chivilcoy a un centro de mayor complejidad en La Plata, pero no conseguimos cama en ningún lado” relata Juliana. La situación se complicó rápidamente, y a pesar de los esfuerzos por obtener un diagnóstico claro, la familia se encontró atrapada en una carrera contra el tiempo que no pudieron ganar.

El diagnóstico de dengue hemorrágico llegó en un momento crítico, cuando Fernando ya había entrado en un estado de shock generalizado y falla multiorgánica. “El virus hizo un desequilibrio total en su cuerpo,” explica Juliana, describiendo cómo la enfermedad avanzó implacablemente, atacando el cerebro de Fernando y dejándolo en un estado crítico del que no se recuperaría.

“Fueron muchos días de angustia, de ir y venir sin tener un diagnóstico certero. Fernando estaba en estado crítico con muy pocas probabilidades de sobrevida,” comparte Juliana, evidenciando el profundo dolor de una familia que se aferraba a la esperanza hasta el último momento.

“El jueves 8 de febrero, le hicieron una punción de médula y otros estudios, el miércoles se mandaron las muestras para el análisis compatible con dengue, el virus equino y leptospirosis, pasaron los días y el lunes nos llegó el resultado positivo de dengue hemorrágico. Para ese entonces ya el virus hizo un desequilibrio total en su cuerpo. El miércoles con una tomografía computada nos dicen que el virus había atacado el cerebro e iba avanzando, su estado era muy crítico y existían muy pocas probabilidades de sobrevida”, contó Juliana con dolor.

Actualmente, la ciudad de La Plata es la que más casos de dengue presenta en la Provincia de Buenos Aires, hay 84 casos activos confirmados, de los cuales tres son autóctonos y 60 importados. La ciudad, al igual que otras partes de la Provincia, se encuentra en alerta máxima, luchando contra la propagación de esta enfermedad transmitida por mosquitos.