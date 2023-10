Murió Burt Young, el actor que encarnó al cuñado de Rocky

Burt Young, quien interpretó a Paulie en seis de las películas de la saga “Rocky”, falleció a los 83 años. Su hija, Anne Morea Steingieser, confirmó la noticia al The New York Times pero no reveló las causas del deceso.

Luego de que se conociera su muerte, Sylvester Stallone le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: “Para mi querido amigo, fuiste un hombre y artista increíble, yo y el mundo te echaremos mucho de menos“.

Una carrera impecable

Young nació el 30 de abril de 1940 en Queens, Nueva York, y cumplió el servicio militar en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, donde disputó 34 combates de boxeo de los que ganó 32. Posteriormente, estudió actuación.

El actor contó el momento en que conoció a Stallone: “Se arrodilló a mi lado. Me dijo: ‘Soy Sylvester, escribí Rocky. Tienes que hacer el papel, por favor‘”.

El artista aceptó el rol de Paulie, un carnicero amigo de Rocky Balboa y hermano mayor de Adrian, quien posteriormente se convertiría en la esposa del boxeador.

Diego Maradona inmortalizó al personaje de Young con una frase picante pero muy certera: “Más vago que el cuñado de Rocky“.

Por su actuación en la primera entrega de la saga, Burt fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto en 1976. Este éxito le permitió participar en una extensa serie de films.

El artista trabajó en clásicos como “Chinatown”, “Convoy”, “Érase una vez en América”, “De vuelta al colegio”, “Última salida a Brooklyn” y “Downtown: A Street Tale”.