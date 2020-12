Un hombre falleció de coronavirus en pleno vuelo

Un pasajero tomó un avión de United Airlines en el aeropuerto de Orlando rumbo a Los Ángeles y según las investigaciones mintió sobre su estado de salud. Dijo que se sentía bien y que no había tenido síntomas de coronavirus, pero murió en pleno viaje.

Trascendió que algunas personas lo vieron temblando, sudando y con dificultad para respirar antes del despegue y su condición empeoro rápidamente.

Los demás pasajeron filmaron la situación, algunos otros le realizaron maniobras de RCP al hombre mientras yacía en el pasillo del avión. En las imágenes se pueden ver a los médicos junto al hombre, después de un aterrizaje de emergencia en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans.

Además, dicen que el hombre llevaba puesta una máscara facial y que dejó de respirar después de una hora de vuelo.

Tony Aldapa, un paramédico que estaba a bordo, le hizo respiración boca a boca al pasajero, pero no lo pudo salvar. Ahora, el médico se encuentra aislado ya que se contagió de coronavirus.

"Tomé la decisión de intentar salvar la vida del pasajero y junto con otras dos personas realicé resucitación cardiopulmonar durante casi una hora hasta que aterrizamos. Y continué ayudando a los bomberos cuando subieron a bordo", dijo Tony Aldapa.

"Sabía los riesgos que implica realizar RCP en alguien que potencialmente tiene Covid, pero tomé la decisión de hacerlo de todos modos. Hablé con la esposa del pasajero sobre su historial médico y ella nunca mencionó que fuera positivo", explió el paramédico.

"Desde entonces, me volví sintomático y estoy esperando los resultados de mi segunda prueba. Tuve tos, todo mi cuerpo todavía me dolía, tenía dolor de cabeza. Esencialmente, siento que me atropelló un tren", contó Aldapa.