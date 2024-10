Liberan miles de mosquitos rojos en Argentina y piden a la población no matarlos: ¿Cuál es la razón?

En una provincia de Argentina se ha implementado una innovadora técnica para combatir el dengue mediante la liberación de mosquitos estériles con un distintivo color rojo fluorescente. Esta medida ha sorprendido a los residentes de la localidad donde se han liberado los primeros ejemplares, pero ¿Cómo funciona exactamente esta técnica y por qué es tan importante no matarlos?

¿Qué es la técnica del insecto estéril y cómo funciona?

La técnica del insecto estéril (TIE) consiste en criar mosquitos machos en un entorno controlado, esterilizarlos y luego liberarlos al ambiente. Estos machos estériles no pueden generar descendencia cuando se aparean con las hembras silvestres, interrumpiendo así el ciclo reproductivo del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue. Al no tener descendencia, la población de mosquitos se reduce gradualmente.

En la localidad de Guaymallén, Mendoza, esta técnica se está aplicando como parte de un programa piloto gestionado por el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (ISCAMEN), en colaboración con el Ministerio de Salud. Los mosquitos liberados son machos, no pican y están marcados con un pigmento rojo fluorescente para diferenciarlos de los mosquitos salvajes.

¿Por qué los mosquitos son de color rojo?

Una de las características más curiosas de esta estrategia es el color rojo de los mosquitos liberados. Este color se debe a un pigmento especial utilizado para identificarlos y diferenciarlos de los mosquitos que ya están en el ambiente. Esta distinción permite a los investigadores monitorear el comportamiento y los resultados del experimento de forma más efectiva.

¿Cuáles son los resultados esperados?

El objetivo principal es reducir significativamente las poblaciones de Aedes aegypti, lo que, a su vez, disminuiría la propagación del dengue. En ensayos previos realizados en otros países, como Estados Unidos y Brasil, la técnica ha mostrado ser efectiva para reducir la población de mosquitos en áreas donde se ha implementado, como en la Isla Captiva (Florida), donde se logró una supresión completa de la población en dos años de liberaciones continuas.

En Mendoza, se espera que el proyecto arroje resultados en los próximos meses, luego de haber liberado 10.000 mosquitos estériles en Guaymallén, con futuras liberaciones programadas.

¿Qué otras estrategias existen para combatir el dengue?

Aunque la técnica del insecto estéril ha generado expectativas, no es la única medida en desarrollo para controlar las poblaciones de Aedes aegypti. En otras partes del mundo, se están investigando y probando alternativas como:

Liberación de mosquitos modificados genéticamente , incapaces de transmitir el virus del dengue.

, incapaces de transmitir el virus del dengue. Uso de bacterias como Wolbachia que afectan la reproducción de los mosquitos.

que afectan la reproducción de los mosquitos. Campañas de fumigación y eliminación de criaderos como medidas tradicionales y complementarias.

Preguntas frecuentes sobre los mosquitos rojos en Mendoza

¿Debo preocuparme si veo un mosquito rojo en mi casa?

No. Los mosquitos rojos que se están liberando en Mendoza son machos estériles, por lo que no pueden transmitir el dengue ni otras enfermedades. Además, los mosquitos machos no pican a los humanos, ya que solo las hembras necesitan sangre para reproducirse.

¿Es peligroso para el ecosistema?

No. Los estudios previos indican que estos mosquitos no tienen la capacidad de establecerse en el ecosistema de manera permanente ni de alterar el equilibrio natural. No representan una amenaza para otras especies ni para el ambiente.

¿Cómo puedo contribuir a la lucha contra el dengue?

Además de esta innovadora técnica, podés ayudar eliminando los criaderos de mosquitos en tu hogar: vaciando recipientes con agua estancada, colocando mosquiteros en las ventanas y usando repelente. Cada pequeña acción cuenta para reducir la proliferación de este insecto.

Impacto en la lucha contra el dengue

Este proyecto en Mendoza es parte de una estrategia global para combatir el dengue. La participación de Argentina en estos esfuerzos internacionales, a través del convenio con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y otros 19 países, muestra el compromiso con la búsqueda de soluciones innovadoras y efectivas para controlar el virus que sigue amenazando la salud pública en muchas partes del mundo.