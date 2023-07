Morena extorsionó a Jorge Rial: le pidió dinero a cambio de no revelar ciertas cosas

Morena, la hija de Jorge Rial, retomó la comunicación con su padre a través de una carta, en donde le propuso un acuerdo económico a cambio de “silencio”.

La carta que le escribió Morena a Jorge Rial

Yanina Latorre, periodista de espectáculos y panelista de LAM, se encontró con la joven y dio a conocer lo que decía la contundente carta que Morena Rial le mandó a su padre.





“Ella le escribió una carta de puño y letra al padre, y se la mandó. En la misma, le reconoce que ella es una mierda de persona pero porque tuvo al gran maestro en su casa, que sale a él. Además, le hizo una propuesta muy concreta. Ella le propone terminar la relación para siempre, romper el vínculo de acá a la eternidad, pero con una condición que, como siempre, tiene que ver con el dinero. Ella lo que quiere es que primero le compre una casa en Córdoba, porque la intención de ella es vivir en esa provincia, no que le alquile, quiere ser propietaria para que si un día decide venderla, la guita la quede a ella. Quiere escriturar”, aseguró Latorre.

Pero eso no era todo. Para nada. “Lo otro que le pide es que le ponga una estética, un centro de estética, para trabajarlo. Bueno, más que trabajarlo para ser la dueña. El valor está cotizado en unos 70 mil dólares, ella le dice que la dueña de la estética ya está esperando el depósito de la idea, y lo que dice More es que 70 mil dólares para el padre es un vuelto, o menos que un vuelto. A cambio de todo eso ella le promete silencio, porque dice que sabe un montón de cosas que son muy graves y que si no le pone eso las puede contar. Es medio extorsivo el plan”, cerró Yanina.