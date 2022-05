Moreau criticó al Presidente Fernández por no dialogar con Cristina

El diputado nacional Leopoldo Moreau criticó de lleno al presidente Alberto Fernández al decir que le parece “insólito” que esté dispuesto a dialogar con la Unión Industrial Argentina (UIA) y no con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Moreau afirmó que “a esta altura me parece insólito que el Presidente anuncie que está dispuesto a dialogar con los sectores más concentrados de la economía argentina, como por ejemplo la UIA, y diga que no está dispuesto a dialogar con Cristina Kirchner“.

Es de dominio público que el Presidente y la Vice hace más de dos meses que no se hablan, exactamente desde la apertura de sesiones ordinarias del Congreso nacional. En este sentido, circularon versiones que apuntan a una negativa de Alberto Fernández de entablar un diálogo con Cristina Kirchner, con la excusa de “preservar la unidad”.

Pero, después de disparar contra Alberto Fernández, Moreau aclaró que lo que pasa dentro del Frente de Todos no es una interna. “Me resisto a plantearlo en esos términos, porque en general, la gente vincula las internas con pujas por espacio de poder o candidaturas. Esto, es una discusión hacia el interior que tiene que ver con algo que está muy por encima de eso, que es la definición de políticas”, afirmó el legislador.

El legislador nacional también dejó en claro que dentro del Frente de Todos el liderazgo de la vicepresidenta, sobre la figura de Alberto Fernández no está en discusión. “Hay un liderazgo político indudable, hay una centralidad política que está en cabeza de Cristina Kirchner”, definió Moreau.

Por otro lado, el legislador, como lo hicieron Larroque y Máximo Kirchner, apuntó contra el ministro Guzmán, pero evitó sentar posición sobre si debe o no retirarse del Gabinete de Alberto Fernández. “Yo no hago análisis en relación a la continuidad o no de ministros, sino de políticas”, dijo el diputado del Frente de Todos, al referirse a la situación de Guzmán.