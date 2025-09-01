Monto ex Potenciar Trabajo septiembre 2025: qué cambia, cuándo se paga y a quiénes alcanza

Septiembre llega con dudas repetidas entre quienes cobraban el antiguo Potenciar Trabajo —hoy dividido en Volver al Trabajo y Acompañamiento Social—: si hay aumento, cuál es el monto que se acredita este mes y en qué fecha cae el depósito. Con el calendario encima y versiones cruzadas, acá vas a encontrar un resumen claro, en lenguaje simple y pensado para que verifiques rápido tu situación.

Qué cambió en septiembre 2025

No hay aumento confirmado para septiembre : el beneficio se mantiene sin variaciones respecto de agosto.

: el beneficio se mantiene respecto de agosto. Calendario de pago : se acredita el quinto día hábil del mes; para este septiembre, viernes 5 .

: se del mes; para este septiembre, . Esquema vigente: el ex Potenciar Trabajo sigue operativo bajo dos líneas —Volver al Trabajo y Acompañamiento Social— con criterios de alcance diferenciados.

Cuánto se cobra en septiembre (ex Potenciar Trabajo)

Volver al Trabajo: $78.000

Acompañamiento Social: $78.000

Fecha estimada de acreditación: viernes 5 de septiembre (quinto día hábil).

El monto permanece igual al del mes pasado, sin subas anunciadas para este período. Mirá también: Cuándo cobro Volver al Trabajo septiembre 2025: fechas, montos y cómo consultar el pago ›

Quiénes cobran cada programa y qué exige

Volver al Trabajo (18 a 49 años): foco en capacitación , orientación laboral , prácticas formativas y búsqueda de empleo . Se esperan contraprestaciones (talleres, cursos, cargas en el portal de empleo).

foco en , , y . Se esperan (talleres, cursos, cargas en el portal de empleo). Acompañamiento Social (perfiles de mayor vulnerabilidad): asistencia para hogares con dificultades de inserción laboral; se prioriza el acompañamiento y la continuidad del ingreso.

Tabla rápida: septiembre 2025

Programa Monto a cobrar ¿Aumenta en septiembre? Fecha de pago prevista Volver al Trabajo $78.000 No Vie. 5/9 Acompañamiento Social $78.000 No Vie. 5/9

Cómo verificar si te corresponde y si ya te depositaron

Entrá a Mi ANSES o Mi Argentina, con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, y revisá “Mis cobros”. Ahí ves si figurás en Volver al Trabajo o Acompañamiento Social y el estado del pago del mes.

Por qué todos buscan “monto ex Potenciar Trabajo septiembre 2025”

Porque hubo meses sin actualizaciones y se necesita confirmar si sigue en $78.000 .

y se necesita confirmar si . Porque el día de acreditación define compromisos como alquiler, deudas y compras del hogar.

define compromisos como alquiler, deudas y compras del hogar. Porque la división en dos programas generó dudas sobre requisitos y permanencia.

Consejos prácticos para no perder el cobro

Mantené tus datos actualizados (teléfono, mail, CBU) en los portales oficiales para evitar demoras o rechazos.

(teléfono, mail, CBU) en los portales oficiales para evitar demoras o rechazos. Si no ves la acreditación al quinto día hábil, iniciá el reclamo dentro de los 30 días para no complicar la restitución.

Resumen express