Monto ex Potenciar Trabajo septiembre 2025: qué cambia, cuándo se paga y a quiénes alcanza

Septiembre llega con dudas repetidas entre quienes cobraban el antiguo Potenciar Trabajo —hoy dividido en Volver al Trabajo y Acompañamiento Social—: si hay aumento, cuál es el monto que se acredita este mes y en qué fecha cae el depósito. Con el calendario encima y versiones cruzadas, acá vas a encontrar un resumen claro, en lenguaje simple y pensado para que verifiques rápido tu situación.
Qué cambió en septiembre 2025
- No hay aumento confirmado para septiembre: el beneficio se mantiene sin variaciones respecto de agosto.
- Calendario de pago: se acredita el quinto día hábil del mes; para este septiembre, viernes 5.
- Esquema vigente: el ex Potenciar Trabajo sigue operativo bajo dos líneas —Volver al Trabajo y Acompañamiento Social— con criterios de alcance diferenciados.
Cuánto se cobra en septiembre (ex Potenciar Trabajo)
- Volver al Trabajo: $78.000
- Acompañamiento Social: $78.000
- Fecha estimada de acreditación: viernes 5 de septiembre (quinto día hábil).
El monto permanece igual al del mes pasado, sin subas anunciadas para este período.
Quiénes cobran cada programa y qué exige
- Volver al Trabajo (18 a 49 años): foco en capacitación, orientación laboral, prácticas formativas y búsqueda de empleo. Se esperan contraprestaciones (talleres, cursos, cargas en el portal de empleo).
- Acompañamiento Social (perfiles de mayor vulnerabilidad): asistencia para hogares con dificultades de inserción laboral; se prioriza el acompañamiento y la continuidad del ingreso.
Tabla rápida: septiembre 2025
|Programa
|Monto a cobrar
|¿Aumenta en septiembre?
|Fecha de pago prevista
|Volver al Trabajo
|$78.000
|No
|Vie. 5/9
|Acompañamiento Social
|$78.000
|No
|Vie. 5/9
Cómo verificar si te corresponde y si ya te depositaron
- Entrá a Mi ANSES o Mi Argentina, con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, y revisá “Mis cobros”. Ahí ves si figurás en Volver al Trabajo o Acompañamiento Social y el estado del pago del mes.
Por qué todos buscan “monto ex Potenciar Trabajo septiembre 2025”
- Porque hubo meses sin actualizaciones y se necesita confirmar si sigue en $78.000.
- Porque el día de acreditación define compromisos como alquiler, deudas y compras del hogar.
- Porque la división en dos programas generó dudas sobre requisitos y permanencia.
Consejos prácticos para no perder el cobro
- Mantené tus datos actualizados (teléfono, mail, CBU) en los portales oficiales para evitar demoras o rechazos.
- Si no ves la acreditación al quinto día hábil, iniciá el reclamo dentro de los 30 días para no complicar la restitución.
Resumen express
- Monto septiembre: $78.000 (ambas líneas).
- Pago: viernes 5 de septiembre (quinto día hábil).
- Estado del programa: sin aumento confirmado para este mes; siguen vigentes Volver al Trabajo y Acompañamiento Social con alcances distintos.