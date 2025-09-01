banner ad

Monto ex Potenciar Trabajo septiembre 2025: qué cambia, cuándo se paga y a quiénes alcanza

Ana Salgueiro
potenciar-trabajo-programa

Septiembre llega con dudas repetidas entre quienes cobraban el antiguo Potenciar Trabajo —hoy dividido en Volver al Trabajo y Acompañamiento Social—: si hay aumento, cuál es el monto que se acredita este mes y en qué fecha cae el depósito. Con el calendario encima y versiones cruzadas, acá vas a encontrar un resumen claro, en lenguaje simple y pensado para que verifiques rápido tu situación.

Qué cambió en septiembre 2025

Potenciar Trabajo inscripción 2024 como anotarme
  • No hay aumento confirmado para septiembre: el beneficio se mantiene sin variaciones respecto de agosto.
  • Calendario de pago: se acredita el quinto día hábil del mes; para este septiembre, viernes 5.
  • Esquema vigente: el ex Potenciar Trabajo sigue operativo bajo dos líneas —Volver al Trabajo y Acompañamiento Social— con criterios de alcance diferenciados.

Cuánto se cobra en septiembre (ex Potenciar Trabajo)

  • Volver al Trabajo: $78.000
  • Acompañamiento Social: $78.000
  • Fecha estimada de acreditación: viernes 5 de septiembre (quinto día hábil).

El monto permanece igual al del mes pasado, sin subas anunciadas para este período.

Cuándo cobro Volver al Trabajo septiembre 2025: fechas, montos y cómo consultar el pago
Mirá también:

Cuándo cobro Volver al Trabajo septiembre 2025: fechas, montos y cómo consultar el pago

Quiénes cobran cada programa y qué exige

  • Volver al Trabajo (18 a 49 años): foco en capacitación, orientación laboral, prácticas formativas y búsqueda de empleo. Se esperan contraprestaciones (talleres, cursos, cargas en el portal de empleo).
  • Acompañamiento Social (perfiles de mayor vulnerabilidad): asistencia para hogares con dificultades de inserción laboral; se prioriza el acompañamiento y la continuidad del ingreso.

Tabla rápida: septiembre 2025

ProgramaMonto a cobrar¿Aumenta en septiembre?Fecha de pago prevista
Volver al Trabajo$78.000NoVie. 5/9
Acompañamiento Social$78.000NoVie. 5/9

Cómo verificar si te corresponde y si ya te depositaron

  • Entrá a Mi ANSES o Mi Argentina, con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, y revisá “Mis cobros”. Ahí ves si figurás en Volver al Trabajo o Acompañamiento Social y el estado del pago del mes.

Por qué todos buscan “monto ex Potenciar Trabajo septiembre 2025”

  • Porque hubo meses sin actualizaciones y se necesita confirmar si sigue en $78.000.
  • Porque el día de acreditación define compromisos como alquiler, deudas y compras del hogar.
  • Porque la división en dos programas generó dudas sobre requisitos y permanencia.

Consejos prácticos para no perder el cobro

  • Mantené tus datos actualizados (teléfono, mail, CBU) en los portales oficiales para evitar demoras o rechazos.
  • Si no ves la acreditación al quinto día hábil, iniciá el reclamo dentro de los 30 días para no complicar la restitución.

Resumen express

  • Monto septiembre: $78.000 (ambas líneas).
  • Pago: viernes 5 de septiembre (quinto día hábil).
  • Estado del programa: sin aumento confirmado para este mes; siguen vigentes Volver al Trabajo y Acompañamiento Social con alcances distintos.
Descuentos en supermercados y aumento de haberes: los beneficios para jubilados y pensionados en septiembre 2025
Mirá también:

Descuentos en supermercados y aumento de haberes: los beneficios para jubilados y pensionados en septiembre 2025
ETIQUETAS
Compartir este artículo
aumento AUH bono anses
ANSES Aumento de Asignaciones en Septiembre 2025: Lo que necesitás saber
Anses
empleada domestica escala salarial 2025
Aumento Empleadas Domésticas en Septiembre 2025: Cuánto se cobra por hora y por mes
Sociedad
salario minimo en argentina
Salario Mínimo en Argentina: De cuánto es en Septiembre 2025
Anses Nacionales
Descuentos de Cuenta DNI se mantienen durante julio en supermercados y ferias del país
Descuentos de Cuenta DNI en Septiembre 2025: Todos los beneficios del mes
Provincia
Rige la veda de pesca de pejerrey en toda la Provincia de Buenos Aires
Provincia
20250831 173819 0000
Crimen en Tandil: Se conoció la identidad de la joven de 18 años asesinada
Provincia
Gas y electricidad más caros desde hoy en toda la Provincia de Buenos Aires
Provincia

Más leídas