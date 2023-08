Modelo de Descargo para Multas en la Provincia de Buenos Aires: Guía Paso a Paso

Si has recibido una multa de tránsito en la Provincia de Buenos Aires y consideras que es injusta o incorrecta, es crucial que conozcas tus derechos y cómo defenderlos. En esta nota, te brindaremos una guía detallada y paso a paso para presentar un descargo efectivo, también incluiremos un modelo de descargo que puedes adaptar a tu situación específica. A su vez, aprenderás sobre los plazos legales, cómo recopilar la información necesaria y qué hacer después de la presentación. Este conocimiento te permitirá avanzar con confianza por el proceso de apelación de multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires.

Enfrentando una Multa de Tránsito

Si te enfrentas a una fotomulta o acta de infracción y consideras que es injusta, necesitarás presentar un descargo ante el juez de faltas para apelar la multa. Es esencial respetar las normas viales, pero si crees que la multa es injusta o incorrecta, tienes el derecho de presentar un descargo y evitar el pago de la infracción.

Pasos Básicos para Presentar un Descargo

Recopilación de Información: Reúne todos los documentos relacionados con la infracción, como la notificación de la multa, imágenes, y cualquier dato relevante para tu defensa. Conocimiento de los Plazos: Verifica los plazos legales para presentar el descargo. Es esencial presentar el mismo dentro del período establecido, de lo contrario, el reclamo podría ser rechazado. En general, es de 45 días, desde la notificación al presunto infractor/a. Redacción del Descargo: Prepara un documento en el que expliques de manera clara y detallada tu versión de los hechos y los argumentos que respalden tu defensa. Puedes incluir cualquier prueba o testimonio que demuestre que no cometiste la infracción o que existen circunstancias atenuantes. Presentación del Descargo: Una vez redactado el descargo, preséntalo ante la autoridad de tránsito correspondiente en la provincia de Buenos Aires. Dependiendo de la jurisdicción, esto podría ser en una oficina de tránsito o a través de un sitio web oficial. Seguimiento y Respuesta: Después de presentar el descargo, deberías recibir una notificación de recepción. La autoridad competente revisará tu descargo y tomará una decisión al respecto. Si el descargo es aceptado, la multa podría ser anulada o reducida. Si es rechazado, aún puedes tener opciones para apelar la decisión.

Descargo por Multa de Tránsito en la Provincia de Buenos Aires

Los descargos son válidos para todo tipo de infracciones y deben realizarse dentro de los 45 días hábiles de encontrarse notificado. Al realizar el descargo, pierdes el beneficio del pago voluntario. Es importante presentar la mayor cantidad de pruebas para intentar revertir la multa.

¿Cómo Hacer un Descargo por una Infracción de Tránsito en la Provincia de Buenos Aires?

Si la infracción de tránsito corresponde a la Provincia de Buenos Aires es posible presentar el descargo de forma online sin la necesidad de acudir a los juzgados donde están radicadas las multas. A continuación, el paso a paso para realizar el descargo.

Pasos para Realizar el Descargo de una Multa

Acceso al Sitio Web: Ingresa a la página web: https://infraccionesba.gba.gob.ar/home y luego accede a la opción "Realizar descargo de infracción". Autenticación: Autentícate accediendo con tu cuenta de Anses, Afip o Naper. Registro de Datos Personales: Dentro del panel de infracciones de la Provincia de Buenos Aires, completa los casilleros con tus datos personales, nombre, apellido, DNI, entre otros requeridos. Al finalizar, haz clic en "OK, estoy listo. Registrarme". Consulta de Infracciones: Haz clic en la "lupa" para realizar la "Consulta de Infracciones" y allí podrás buscarlas por número de DNI, o por la patente del vehículo. Selección de la Multa a Apelar: En la pantalla aparecerán en color verde las infracciones de tránsito que se puedan apelar. Selecciona la multa deseada y se habilitará un espacio para detallar lo acontecido para tratar de revertir el pago de la multa. Es obligatorio seleccionar el motivo al momento de redactar este documento. Adjuntar Documentos: Deberás sacar una foto a tu DNI, cédula verde y el carnet de conducir, y adjuntarlos en formato JPG o PDF. Envío del Descargo: Al finalizar este proceso, envía el descargo y el sistema te avisará si fue debidamente presentado. El resultado podrá ser VÁLIDO (se dicta sentencia absolutoria) o INVÁLIDO (se dicta sentencia condenatoria).

Modelo de Descargo 2023

Aquí te presentamos un modelo básico de descargo que puedes adaptar a tu situación específica. Recuerda que es importante personalizar este modelo con tus propios detalles y circunstancias.

Ciudad de ….

Al Sr. Juez titular del Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial

(NOMBRE Y APELLIDO), identificado con documento de identidad (tipo y Nº) y CUIL/CUIT Nº (número correspondiente), me dirijo a usted en calidad de presunto infractor debidamente notificado de la falta descripta en el Acta de Comprobación de Infracción N° (número de acta), referente al vehículo con dominio (número de dominio), con el propósito de presentar el siguiente descargo. Ante todo, ejerzo el derecho de hacerlo a distancia por domiciliarme en…

(expresar la defensa, ejemplos).

-Plantear prescripción

-Plantear en subsidio reinicio de plazos si la multa no fue notificada en debida forma.

-Radar no homologado

-Radar no señalizado, control no señalizado

-falta de señalización de velocidad

-no coincidencia con el vehículo

-falta de requisitos esenciales del acta, ej. falta de firma, agente, fecha y hora, etc.

-no haber circulado en esa ciudad o ruta (evaluar denuncia penal ante patente duplicada)

(otros motivos)

[Firma]

Aclaración: Documento de Identidad (tipo y Nº): [Datos del documento]

Información Importante a Considerar

Los descargos serán válidos para todo tipo de infracciones si se realizan dentro de los 45 días hábiles posteriores a la notificación. Al realizar el descargo, se pierde el beneficio del pago voluntario. Es importante presentar la mayor cantidad de pruebas para intentar revertir la multa. Las resoluciones se dictan entre 20 y 30 días después de recibida toda la documentación. Primero se envía un mail al usuario y luego se envía la notificación a la casa vía correo postal. Para los casos de sentencia condenatoria y debidamente notificada, corresponde el pago de la multa por la infracción de tránsito en la provincia de Buenos Aires.

