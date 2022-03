Miley Cyrus arrasó en el Lollapalooza en el escenario Flow

El debut de Cyrus en los escenarios fue todo un éxito, la cantante logró consagrarse en uno de los mejores shows que hayan pasado por el Lollapalooza local de los últimos años.

Miley Cyrus fue todo un éxito con su cierre de la primera noche del Lollapalooza.

Antes de su debut fue A$AP Rocky quien estuvo presentando su set con una terna compuesta por “Lord Pretty Flacko Jodye 2”, “A$AP Forever” y “Praise the Lord (Da Shine)”, show en el que también estrenó “Doja”, y versionó “Mazza” de su colega británico Slowthai.

Sin embargo, previo a terminar su actuación, la muchedumbre se dirigió hacia el escenario Flow, esperando a Miley. Allí comenzó a sonar “We can’t stop” mechando el final con “Where is my Mind”, un clásico de Pixies, una banda indie estadounidense.

Miley junto a sus fans, en su llegada a la Argentina.

Luego de interpretar dos de los temas de su disco de 2020 Plastic Hearts, “WTF I Don’t Know”, cantó uno de los éxitos de Blondie: “Heart of Glass”. Miley trajo de nuevo el glam rock y la contracultura de los años sesenta.

Aunque Miley es un verdadero ícono del pop, posee una gran versatilidad que le permite entonar el tema “23” de Mike Will Made, o “Nothings Breaks Like a Heart” de Mark Konson. Por supuesto, no pudieron faltar temas de su propia cosecha musical como “Never be me”, “Mother’s Daughter” y “SMS (Bangerz)”.