Tensión entre Javier Milei y Cristina Pérez por la eliminación de las PASO

El Diputado de la Libertad Avanza, Javier Milei, generó un momento de tensión tras discutir con Cristina Pérez en una entrevista que le realizaron en Radio Rivadavia. El conflicto se generó luego de que el Opositor se negó a opinar sobre la posible eliminación de las PASO.

“No me voy a meter en estas trampas de Juntos por el Cambio y de los operadores”, dijo Milei. "No existe el proyecto y yo no discuto en abstracto. Yo te propongo discutir el mamarracho que hizo Juntos por el Cambio en el Senado habilitándole a Cristina lo de los quince jueces para tener impunidad. Dale, hablemos de esa mugre”, respondió el Economista.

Pérez insistió y le replicó a Milei que si no le contestaba evadía la pregunta y es grave, y preguntó "¿Vas a votar con los Kirchner?”".

“Cuando aparezca un proyecto, hablaré”, respondió Milei. “Te cuento que para que salga esa ley se necesitan 129 votos y el Kirchnerismo tiene 118 y se le cayeron 7 propios, no tienen los votos", argumentó.

"Salir a perseguir a una persona y operarlo eso es lo que está mal”, añadió después notoriamente enojado. Luego apuntó contra el periodismo y sostuvo que "Yo te cuento lo que hace la gente de Juntos por el Cambio y si hay periodistas funcionales a eso… vos sentite como quieras, es un problema tuyo, no mío”.