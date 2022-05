Milei sorteó su quinto sueldo como Diputado ¿Quién lo ganó?

En el día de ayer, el diputado Javier Milei sorteó su sueldo correspondiente al mes de abril. Como en los sorteos anteriores, lo realizó a través de su cuenta de Instagram y obtuvieron una nueva ganadora entre más de dos millones de personas.

La ganadora se llama Ivana García Moreno, oriunda de la ciudad de La Plata. A pocos minutos de concretarse el concurso, desde la cuenta de La Libertad Avanza publicaron una captura del depósito con un total de $306.506,26.

“¡Transferencia exitosa! Felicitaciones Ivana” agregaron junto a la foto. “La plata vuelve a sus creadores originales”, celebraron desde el partido libertario.

Sorteo de Milei: inscripción

El sorteo de la dieta parlamentaria se hace todos los meses bajo la misma modalidad, siendo transmitido en vivo en cada ocasión. Pueden inscribirse para el concurso aquellas personas físicas, nacidas en argentina y con una edad mayor a 18 años. Deberán completar el formulario de inscripción con sus datos personales y de contacto.

Si ya te anotaste para sorteos anteriores pero no has sido ganador, no es necesario llenar el formulario de nuevo. “Una vez finalizado el sorteo los datos de todos los anotados seguirán almacenados en la base de datos, con la única finalidad de que todos los inscriptos continúen participando en los próximos sorteos correspondiente a “MI DIETA”, salvo petición expresa en contrario enviado un correo: darmedebaja@mipalabra.javiermilei.com”.

Por el contrario, quien gane alguno de los sorteos será eliminado de la base de datos automáticamente. Si desea volver a ser parte del sorteo deberá registrarse al mes siguiente.